От первого бетона – к первой электроэнергии

(Окончание. Начало в предыдущем выпуске «Энергетики будущего».)

Кадры гарантируют безопасность

Однако даже самое современное оборудование ничто без квалифицированного обсуживающего персонала. На Белорусской АЭС, как нам пояснили, будут работать 2320 человек. Из них 1680 — эксплуатационный персонал. И быть в полной готовности он должен задолго до физического пуска атомного энергоблока. Как идет эта работа? За ответом мы направляемся в учебно–тренировочный центр Белорусской АЭС. Это, к слову, еще один объект, которого не было год назад. Нас встревает заместитель главного инженера по подготовке персонала Владимир Горин:

— Для управления реактором первого энергоблока мы набрали специалистов, уже имеющих опыт работы на реакторах типа ВВЭР в России и Украине, — поясняет он. — Тем не менее все они проходят постоянную подготовку и переподготовку. Раньше делали это в России на Нововоронежской АЭС, а с 2016 года — в своем УТЦ. После прохождения всех этапов обучения работник проходит экзамен и получает лицензию на допуск к самостоятельной работе. Все наши 22 класса задействованы, как и полномасштабный и аналитический тренажеры. Давайте посмотрим, как идут занятия.

В зале, где установлена точная копия блочного щита управления реактором, — сотни приборов, индикаторов, дисплеев. Дежурная смена — несколько человек, каждый из них контролирует работу своего сектора. Обычно в реальном центре управления реактором все тихо и спокойно. Но в учебном центре случаются тревоги. Разумеется, учебные. Вот и при нашем появлении раздался резкий звук сирены. Что–то «случилось»!

— Задача персонала — не допустить ЧП, а если оно все–таки произошло, то привести реактор в безопасное состояние, — комментирует Владимир Горин.

Что и попытались сделать специалисты. Оперативно последовали команды на снижение мощности реактора, оборотов турбины, на выяснение причин нештатной ситуации.

— У нас отрабатываются самые невероятные сценарии, — продолжает заместитель главного инженера. — Например, разрыв главного трубопровода и выход из строя основных насосов, течь между первым и вторым контурами — всего предусмотрено 300 базовых вариантов, которые можно комбинировать и тогда получим около 1000 возможных вариантов тренировок. Ничего изобретать специалистам не требуется — все их действия в той или иной ситуации строжайше регламентированы.

На все вопросы есть ответы

В заключение Михаил Михадюк ответил на несколько острых вопросов журналистов.

— Какой корпус реактора будет установлен на втором энергоблоке вместо поврежденного при перемещении по стройплощадке? Кто возместит дополнительные затраты?

— Подписано допсоглашение к контракту. Генподрядчик обязался в контрактные сроки поставить идентичный проектному корпус реактора, предназначавшийся для Балтийской АЭС. Расходы останутся в пределах контрактной стоимости.

— Проводились ли при выборе островецкой площадки сейсмологические исследования и как с ними ознакомиться? Переданы ли эти данные литовской стороне?

— Был проведен беспрецедентно большой объем изысканий, в том числе по сейсмической устойчивости. Это было отмечено МАГАТЭ. Недавняя миссия МАГАТЭ подтвердила, что выбор площадки для Белорусской АЭС обеспечивает безопасность от всех внешних угроз. У нас и сейчас идет постоянный мониторинг. В отличие от Литвы, которая выбрала площадку для Висагиновской АЭС практически без изысканий. Мы Литве не раз на этот вопрос отвечали, только в 2016 году два раза были консультации и все результаты передали. Но нас не хотят слышать, вопрос слишком политизирован. Приезжайте — покажем данные изысканий более подробно в нашем инфоцентре, звоните.

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Метки: N20 (1160) 18 мая, Беларусь, энергетика