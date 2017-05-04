От первого бетона – к первой электроэнергии

Всего год автор этих строк не был на строительстве Белорусской АЭС. Срок для такого грандиозного проекта небольшой. Тем не менее перемены видны, что называется, невооруженным глазом. Все четче прорисовываются контуры будущей атомной электростанции мощностью 2400 МВт. Также из первых уст были получены ответы на многие животрепещущие вопросы, волнующие общественность и специалистов в стране и за рубежом. Однако обо всем по порядку.

«АЭС строим для себя»

Первым делом хозяева показали журналистам — участникам нынешнего пресс–тура, организованного Министерством энергетики Беларуси, новые микрорайоны города Островец, возле которого строится АЭС. Таким бы позавидовала и столица! Пока в добротных красивых многоэтажках живут в основном строители, а с пуском АЭС сюда заселятся энергетики.

А попав на территорию станции, направляемся туда, откуда уже вскоре потребителям будет поступать товар, производимый АЭС, — электричество. Речь о комплексе распределительных устройств энергии. Приземистое здание из металлических сэндвич–панелей, внутри — сложнейшее комплектное оборудование марки «Сименс». В том, что мы приехали первым делом именно сюда, было что–то символическое. На огромной площадке без малого пять тысяч специалистов еще вовсю ведут строительные работы, а место, откуда электричество пойдет потребителям всей страны, уже вполне осязаемо.

Наш гид заместитель министра энергетики Михаил Михадюк отметил: немецкое качество позволяет быть уверенным в том, что в процессе эксплуатации все будет хорошо. Тем более что столь совершенной техники, работающей с напряжением 330 кВ, в стране пока нет. Да и в соседних странах встретишь не часто. В России, например, на АЭС распределительные устройства электроэнергии располагают на открытых площадках. Да, так в строительстве дешевле. Однако места требуется в разы больше, выше и эксплуатационные затраты. Белорусские энергостроители, выходит, проявили в данном случае и рачительность, и умение видеть перспективу.

Часть оборудования, о котором идет речь, еще в монтаже, на том, что уже установлено, идет наладка. Кстати, работы ведут свои, белорусские специалисты. Однако с выводом за периметр АЭС высоковольтных линий заботы энергетиков не заканчиваются. Надо еще обеспечить передачу энергии с минимальными потерями потребителям. Для этого в Беларуси реализуется целая программа выдачи мощности с АЭС. По самым современным технологиям сооружаются и реконструируются линии электропередачи. В том числе впервые применяются опоры ЛЭП высотой 64 метра. Значит, не потребуется делать просеки в лесах. Строятся и новые подстанции — в мае, например, войдет в эксплуатацию самая крупная, в Поставах.

— КРУЭ в августе–сентябре поставим под напряжение, — заверил Михаил Михадюк. — Затем подадим на механизмы напряжение для начала раскрутки оборудования.

Интересуюсь, будет ли построена ЛЭП для подачи энергии на экспорт?

— Строим атомную электростанцию прежде всего для себя, она позволит обеспечить до 30 процентов потребностей страны в электроэнергии, — отвечает заместитель министра. — По определению себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, ниже, чем на станциях, работающих на органическом топливе. Что касается экспорта, то все зависит от того, как будут складываться цены на рынке. Будет наша электроэнергия конкурентоспособна — найдется и покупатель. У нас для таких поставок есть все технические возможности, в том числе и для передачи энергии с Белорусской АЭС, поскольку наши линии электропередачи увязаны со всеми соседними странами. В том числе и с Литвой, которой мы и сейчас ее поставляем.

«Тюбетейка» для реактора

Следующая наша остановка — возле энергоблока №1. Дело тут идет к завершению, и это вызывает у строителей законную гордость. Заместитель генерального директора АЭС — начальник управления капитального строительства Андрей Баркун подводит к сваренной из стальных листов конструкции, которой предстоит стать составной частью купола здания, где будет расположен реактор и другое оборудование. На своем сленге строители называют ее «тюбетейка». Ничего себе «головной убор» диаметром 44 метра! Андрей Баркун, однако, размерами не впечатлен. За десятилетия работы в энергетическом строительстве приходилось возводит объекты и покрупнее. Он поясняет:

— По сути, это лишь часть несъемной опалубки. Забросим ее на стены — они уже почти готовы — с помощью вот этого подъемного крана марки «Либхер». Его грузоподъемность — 1.350 тонн, так что «тюбетейка» для него — мелочь. Затем наверх поместим каркас из стальной арматуры и все забетонируем. Получится крепчайшая крыша, способная защитить атомный реактор от любого внешнего воздействия, а с другой стороны — предотвратить выброс радиации в случае самой невероятной аварии на АЭС.

Пока готовится «головной убор» для здания реакторного острова, внутри полным ходом идут монтажные работы. Недавно — уже об этом сообщалось — установлен в проектное положение корпус реактора. А затем через боковое отверстие таким же образом переместили внутрь четыре еще более массивных парогенератора, другое оборудование. Полностью монтаж реактора займет 3 – 5 месяцев. Это все трудоемкие работы, требующие большой точности и ответственности. Но дело ведут профессионалы! Так, парогенераторы были установлены в допуске с первого раза.

Прежде чем отправиться внутрь, главный инженер АЭС Анатолий Бондарь рассказывает об особенностях реализуемого в Беларуси проекта АЭС 2006 категории 3+, гарантирующих его безусловную безопасность:

— Здание реактора состоит из двух оболочек из прочного железобетона, между которыми находится система вентиляции. Почему обеспечивается невыход радиации за пределы здания даже в случае самой тяжелой запроектной аварии? Сравним наш корпус с АЭС в Фукусиме. У нас объем пространства здания составляет 70 тысяч кубометров, так что даже при разрыве главного циркуляционного трубопровода и истечении теплоносителя из первого контура давление не поднимется выше 5 кг на кв.см. Это спокойно выдерживает оболочка, рассчитанная на нагрузку до 8 кг. Фукусима имела проект 60–х годов, там объем пространства под гермооболочкой составлял всего 15 – 20 кубометров. Когда после Фукусимы сделали экспресс–анализ нашему проекту, то специалисты заявили, что он выдержал бы все природные катаклизмы. Землетрясение, цунами нам не грозят, тем не менее мы добавили к 4 системным дизель–генераторам и одному общеблочному передвижную дизель–генераторную установку для резерва в случае прерывания энергоснабжения для подачи воды в радиоактивную зону.

— В ближайшее время начнется сварка главного циркуляционного трубопровода, — переходит к ходу строительства главный инженер. — Если начнем в мае — в чем я не сомневаюсь — то выполним эту ключевую позицию в срок и выйдем на загрузку топлива в начале 2019 года. Это обеспечит ввод блока в эксплуатацию к концу 2019 года. Ход работ показывает, что мы обеспечим такой график.

Об этом же свидетельствует и ситуация на турбинном острове. Здесь уже установили тяжелые детали: статор массой 341 тонну. А всего турбина весит 520 тонн! При частоте вращения 3.000 оборотов в минуту зазоры тут не должны превышать нескольких десятых долей мм. Этот быстроходный агрегат мощностью 1.200 тыс. кВт — само совершенство в турбостроении, гордость изготовившего его российского предприятия «Ленинградский металлический завод». Он в высокой степени компьютеризован и сам подскажет оператору оптимальный режим работы. Сейчас производится предварительная выверка и центровка валов. Всего смонтировано до 70 процентов оборудования: гигантские подогреватели поставил завод из Таганрога, питательные насосы — фирма из ФРГ. Оборудование уже прошло испытания с участием Госатомнадзора Беларуси, все характеристики подтверждены.

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Хроника

2011 год: Беларусью подписано межправительственное соглашение с Россией о строительстве Белорусской АЭС, началась подготовка площадки.

2012 год: подписан генеральный контракт на строительство АЭС.

2013 год: на стройке уложен первый бетон.

2017 год: на Белорусской АЭС установлен в проектное положение корпус первого атомного реактора.

2019 год: планируется пуск первого энергоблока Белорусской АЭС.

2020 год: пуск второго энергоблока Белорусской АЭС.

3 Сейчас на АЭС работают 12 российских строительно–монтажных организаций общей численностью 1.300 – 1.500 специалистов. Также 24 белорусские организации, насчитывающие 3.400 специалистов.

3 С начала строительства Белорусской АЭС смонтировано 119 тыс. тонн стальной арматуры (75%) и уложено 755 тыс. кубометров бетона (64%).

3 Белорусская АЭС станет второй по мощности в энергосистеме страны, уступая только Лукомльской ГРЭС.

3 Выдача мощности с АЭС предусматривает строительство новых воздушных линий электропередачи протяженностью 1.032 км и реконструкцию 672 км действующих линий.

Метки: N18 (1158) 4 мая, Беларусь, энергетика