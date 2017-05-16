От хакерской атаки в Литве могли пострадать 40 адресатов, органов госвласти среди них нет

От распространившегося во всем мире с пятницы компьютерного вируса WannaCry, который кодирует данные, в Литве могло пострадать более 40 адресатов, однако среди них нет объектов государственного значения или других особо важных систем, говорит представитель Службы регулирования связи (СРС) Ритис Райнис.

“В настоящее время есть 40-45 адресов, которые, похоже, могли пострадать от этого вируса, согласно информации из международных источников”, – сказал BNS вечером минувшей субботы директор Департамента безопасности сетей и информации СРС.

В СРС официально обратился один пострадавший от вируса, служба также старается помочь Центру инновативной медицины, который столкнулся с атакой в пятницу. Как сообщил портал delfi.lt, центр получил требование заплатить чуть больше 1 биткоина, однако платить выкуп не намерен, потому что у него есть копии необходимых документов.

По словам Р. Райниса, сейчас пытаются выяснить, кто пострадал – пока ясно, что “органов государственной власти или объектов критической инфраструктуры особой важности в этом списке нет”.

BNS

Метки: Литва, Ритис Райнис, Хакерские атаки