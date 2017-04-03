Отчет литовской разведке вкратце – 6 основных угроз

В понедельник литовские разведывательные ведомства опубликовали оценку угроз нацбезопасности. BNS вкратце рассказывает о шести основных угроз, названных в документе:

Российская внешняя политика. Россия продолжает агрессивную внешнюю политику, чтобы подорвать единство Запада и отвлечь внимание жителей от экономических и социальных проблем. Власть сконцентрирована в руках президента Владимира Путина, поэтому растет риск непрогнозируемых действий. Россия будет продолжать активный шпионаж и кибернетические атаки.

Независимость Белоруссии от России. Россия попытается укрепить влияние в Белоруссии, позиция Москвы станет более жесткой. В сфере военного влияния не исключаются провокации во время сентябрьских совместных военных учений “Запад 2017”. Белоруссия будет продолжать вербовку сотрудников литовских правоохранительных органов и системы обороны.

Энергетика и экономика. Здесь опасность представляет строительство БелАЭС в Островце и попытки оживить проект Балтийской АЭС в Калининградской области, а также попытки сохранить позиции “Газпрома”. Россия будет стремиться с снижению грузовых потоков через Балтийские страны.

Пропаганда. Российская пропаганда будет стремиться к снижению поддержки литовской системы Минобороны, дислокации сил НАТО, попытается дискредитировать литовскую историю и энергетическую политику. С этой целью Москва активизирует деятельность на литовском языке через порталы и социальные сети.

Национальные меньшинства. Россия продолжит попытки эскалации национального противостояния. Поддерживающие Россию силы попытаются объединиться на основе антизападных ценностей, однако значительного влияния в литовской политике, пожалуй, не получат.

Терроризм. В ближайшей и средней временной перспективе угроза терроризма в Литве останется низкой, но Литва может стать одной из стран транзита террористов. Риск могут представлять попытки зарубежных мусульман оказать влияние на религиозную жизнь литовских мусульман.

BNS

Метки: Литва, разветка, угрозы