В понедельник литовские разведывательные ведомства опубликовали оценку угроз нацбезопасности. BNS вкратце рассказывает о шести основных угроз, названных в документе:
Российская внешняя политика. Россия продолжает агрессивную внешнюю политику, чтобы подорвать единство Запада и отвлечь внимание жителей от экономических и социальных проблем. Власть сконцентрирована в руках президента Владимира Путина, поэтому растет риск непрогнозируемых действий. Россия будет продолжать активный шпионаж и кибернетические атаки.
Независимость Белоруссии от России. Россия попытается укрепить влияние в Белоруссии, позиция Москвы станет более жесткой. В сфере военного влияния не исключаются провокации во время сентябрьских совместных военных учений “Запад 2017”. Белоруссия будет продолжать вербовку сотрудников литовских правоохранительных органов и системы обороны.
Энергетика и экономика. Здесь опасность представляет строительство БелАЭС в Островце и попытки оживить проект Балтийской АЭС в Калининградской области, а также попытки сохранить позиции “Газпрома”. Россия будет стремиться с снижению грузовых потоков через Балтийские страны.
Пропаганда. Российская пропаганда будет стремиться к снижению поддержки литовской системы Минобороны, дислокации сил НАТО, попытается дискредитировать литовскую историю и энергетическую политику. С этой целью Москва активизирует деятельность на литовском языке через порталы и социальные сети.
Национальные меньшинства. Россия продолжит попытки эскалации национального противостояния. Поддерживающие Россию силы попытаются объединиться на основе антизападных ценностей, однако значительного влияния в литовской политике, пожалуй, не получат.
Терроризм. В ближайшей и средней временной перспективе угроза терроризма в Литве останется низкой, но Литва может стать одной из стран транзита террористов. Риск могут представлять попытки зарубежных мусульман оказать влияние на религиозную жизнь литовских мусульман.
Метки: Литва, разветка, угрозы
Это называется-вскормили змейку на свою шейку.Захотелось пожить с протянутой рукой,что выделит ЕС.За столько лет независимости в стране не появилось ни настоящего лидера,ни просто смелого политика,который смог бы решать проблемы страны.
“Благодаря СССР на территории Литвы и Эстонии была построена мощная энергетическая индустрия — система ГРЭС (Литовская, Эстонская, Прибалтийская), ГЭС (Каунасская) и ТЭЦ. Объём промышленного производства с 1940 по 1990 год в Литве увеличился почти в 60 раз, а Эстонии почти в 50 раз. Отстроены были с нуля предприятия лёгкой промышленности, приборостроения, кораблестроения. А что построил Евросоюз за последние десять лет?
Прибалтика создавалась Советским Союзом как «витрина социализма». И потому средства инвестировались в эти регионы с большим приоритетом, чем в сам Центр. Потому и возникло…
“Одна только фабрика «Дзинтарс», духи которой были известны по всему миру и составляли конкуренцию французской парфюмерной промышленности, чего стоит.
А не менее известный завод «ВЭФ» (VEF, Valsts Elektrotehniskā Fabrika)? До СССР это было предприятие с 4 000 работников. Но только при Советском Союзе «ВЭФ» прославился на весь мир и в его цехах работали 20 000 человек. Но пришла Европа. И теперь этого крупнейшего завода нет. Зато есть русофобия и враждебное отношение к России. В итоге площадки завода купили итальянцы под торговые центры.
Вместо промышленного производства — ларьки…
“Что же дал Советский Союз странам Балтии? И что ныне предлагает Евросоюз?
СССР вложил в Прибалтику невероятные средства. Сейчас, в современном мире больше ни одно государство на это неспособно. Известно, одна только Латвия получила от Советского Союза более 500 крупных промышленных предприятий. Большая часть этих предприятий работала на экспорт из-за близости к границам Европы — то есть при «разводе» Прибалтика уже обладала налаженными торговыми связями с еврозоной”.