Отъезд и возвращение необходимо задекларировать

Наши соотечественники, выбывая из Литвы и официально задекларировав отъезд, после возвращения обратно должны декларировать место жительства. Это особенно важно для всех желающих застраховаться обязательным страхованием здоровья (ОСЗ) и получать медицинские услуги, оплачиваемые из средств бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, а также компенсируемые лекарства или средства медицинской помощи. Об этом напоминает Государственная больничная касса.

По предварительным данным Департамента статистики, за 10 месяцев 2016 года в страну имигрировало более 20 тыс. человек, большинство из которых – вернувшиеся граждане Литвы. Эти люди должны декларировать место жительства в стране, возобновить страхование здоровья, выбрать учреждение первичного ухода за здоровьем (поликлинику), семейного врача и заменить на новый старый паспорт компенсируемых лекарств.

Задекларировать свое прибытие и свое постоянное место жительства можно, подключившись к государственному электронному

порталу по адресу www.epaslaugos.lt или в ближайшей сянюнии. Правда, если человек приезжает в Литву на короткое время в гости, то декларировать место жительства не надо. Просто при выезде из страны ЕС, в которой человек работает легально, важно не забыть взять с собой европейскую карточку страхования здоровья, которая пригодится, если в Литве понадобится неотложная медицинская помощь.

«Только задекларировавшие свое место жительства люди могут участвовать в системе обязательного страхования здоровья. Обязанность платить взносы обязательного страхования здоровья появляется с даты декларирования места жительства. Если человек сразу трудоустраивается – у него никаких неясностей по поводу страхования не должно возникнуть, потому что все обязательные взносы платятся вместе с зарплатой, и страхование здоровья вступает в силу с даты трудоустройства. Взносов обязательного страхования здоровья могут не платить те люди, которые имеют право быть застрахованными на средства государства», – говорит заместитель директора Государственной больничной кассы Жадвиле Абялене.

На средства государства страхуют пенсионеров, инвалидов, учащихся, студентов дневного обучения, зарегистрировавшихся на бирже труда безработных, одного из родителей, воспитывающего ребенка в возрасте до 8 лет, а также одного из родителей, воспитывающего двоих или более детей до достижения ими совершеннолетия и др.

В определенных случаях, чтобы обязательное страхование здоровья вступило в силу, человеку, которому положено государственное страхование, надо пойти в территориальную больничную кассу и там предъявить необходимые документы. Например, застрахованными на средства государства считаются один из родителей, воспитывающий ребенка в возрасте до 8 лет, а также одного из родителей, воспитывающий двоих или более несовершеннолетних детей. Выбрать статус застрахованного на средства государства может только один из родителей – или мама, или отец, если они оба не работают. Родители должны договориться между собой, кто из них будет застрахован на средства государства, и подать необходимые документы. Пока родители не обращаются в территориальную больничную кассу, она не располагает информацией о том, кто из родителей выбрал страхование на средства государства. Такой информации нет и в лечебных учреждениях, поэтому они не могут предоставить бесплатные услуги.

Поэтому, если приехавший человек не обращается в территориальную больничную кассу, чтобы привести в порядок страховку, в лечебном учреждении возникают неудобства – прежде всего таких людей направляют в больничную кассу и только потом им предоставляются услуги, оплачиваемые из средств фонда обязательного страхования здоровья.

Некоторые люди должны самостоятельно страховаться обязательным страхованием здоровья. Это – работающие по патенту, занимающиеся индивидуальной деятельностью, управляющие сельскохозяйственными владениями, размер которых рассчитан по величине землевладения или по экономическому размеру хозяйства, а также другие лица, не занимающиеся деятельностью и не относящиеся к группам лиц, страхуемых на средства государства.

«Если такие люди своевременно не платят взносы или платят их не полностью, то образуется задолженность, а также если в платежных документах допускают ошибки, например, указывают неправильный код взноса или получателя, и средства не поступают к получателю, такой человек может оказаться незастрахованным обязательным страхованием здоровья. Размеры взносов, номер счета и коды взносов можно найти на интернет-сайте «Содры» в колонке Įmokos или узнать в территориальном отделении «Содры», – напоминает Абялене.

Только позаботившиеся о страховании здоровья люди могут выбрать поликлинику, записаться или зарегистрироваться к семейному врачу.

И только тем, кто застраховался обязательным страхованием здоровья, выдается паспорт компенсируемых лекарств. Этот паспорт можно получить в любом лечебном учреждении, которое заключило договор с территориальной больничной кассой. Если врач, пользуясь электронной системой здоровья, выпишет вернувшемуся из эмиграции человеку электронный рецепт, ему не потребуется паспорт компенсируемых лекарств – нужные лекарства или средства он сможет приобрести по такому рецепту.

Все лица, застрахованные обязательным страхованием здоровья, имеют право получать бесплатные услуги по уходу за здоровьем. За предоставленные застрахованным услуги лечебным учреждениям оплачивают больничные кассы из средств Фонда обязательного страхования здоровья, поэтому людям второй раз за это платить не надо. За счет средств этого фонда покрываются расходы на приобретение компенсируемых лекарств, средств медицинской помощи, а также ортопедических технических средств.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N6 (1146) 9 февраля, больничная касса, декларация, Отъезд, страхование здоровья, фонд