Отказ от перевода часов – в осеннем политсезоне

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Еврокомиссия (ЕК) обещает этой осенью представить официальное предложение государствам-членам и Европарламенту по вопросу отказа от перевода часов на летнее и зимнее время.

31 августа ЕК предложила изменить нынешние правила, оценив результаты публичных консультаций. В ходе консультаций 84% граждан ЕС отметили, что одобряют предложение отменить смену времени дважды в год. В Литве этот показатель составил 91% респондентов.

«Сегодня на встрече комиссаров было принято решение о том, что комиссия учтет выраженную гражданами волю и подготовит правовое предложение для государств-членов и Европарламента с целью изменить нынешнее регулирование», – заявил новостному агентству BNS глава представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

«Предложения будут выдвинуты в обычном порядке, когда уже начнется осенний политический сезон», – сказал он.

По словам А. Пранцкявичюса, Еврокомиссия хочет решить этот вопрос в период своего мандата. Выборы в Европарламент состоятся в мае следующего года.

Решение будет принято, если его одобрит квалифицированное большинство государств-членов – для этого требуются 16 голосов из 28, а одобряющие страны должны представлять не менее 65% населения ЕС.

Он также добавил, что решение о том, какое время выбрать – летнее или зимнее – каждая страна сможет принять индивидуально.

Тем временем правительство Литвы надеется, что Евросоюз еще в этом году примет окончательное решение отказаться от перевода стрелок часов два раза в год. Так, вице-канцлер правительства Дейвидас Матуленис выразил мнение, что страны — члены ЕС не станут блокировать это предложение, потому что во время опроса более 80% европейцев высказались за изменение нынешнего порядка.

«ЕК представит Совету по транспорту решение об отмене директивы, и он примет решение, а Европарламент должен будет утвердить. Есть большая поддержка, поэтому я думаю, что это должно быть просто формальностью и никто не станет блокировать предложение ЕК и общественное мнение», – сказал новостному агентству BNS Д. Матуленис.

«Надеемся, что решение будет (принято) до конца года», – добавил он.

По словам Д. Матулениса, это решение еще не является окончательным и после его принятия ЕС правительство проведет дискуссию, в каком времени оставить страну – летнем или зимнем.

Литва вместе с Финляндией и Польшей была среди инициаторов отказа от перевода времени в масштабе ЕС, такую же позицию выразил и Европарламент.

Летнее время вводится в большинстве стран Европы и Северной Америки. Сторонники этой идеи утверждают, что более продолжительные светлые летние вечера позволяют экономить электроэнергию, поощряют людей находиться на свежем воздухе, сокращают количество аварий и риск преступности.

С 1996 года каждый европеец переводил часы в последнее воскресенье марта на один час вперед, а в последнее воскресенье октября – на один час назад.

Критики утверждают, что ежегодный ритуал раздражает людей, вызывает кратковременные проблемы со здоровьем, а экономическая выгода не доказана.

Напомним, что 31 августа глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обещал отменить перевод часов. По его словам, такие планы возникли после того, как подавляющее большинство граждан ЕС, которые приняли участие в опросе касательно перевода часов, потребовали прекратить эту практику. Большинство проголосовавших изъявили желание остаться в летнем, а не в зимнем времени.

Онлайн-голосование проходило с 4 июля по 16 августа, в нем приняли участие около 4,6 миллиона человек (3 миллиона из них – немцы), что делает этот опрос крупнейшим в истории ЕС. Более 80% респондентов поддержали отмену перехода на летнее-зимнее время.

«Миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем», – заявил Юнкер.

Информация «ЛК», BNS

Фото BFL/Томаса Урбялениса