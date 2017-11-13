Отказался от детсада – лишился компенсации

Совет столичного самоуправления будет ежемесячно выплачивает по 100 евро всем вильнюсским семьям, чьи дети в возрасте от двух до шести лет уже в течение года и более не могут получить место в государственных детских садах, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

Поддержка будет назначаться тем родителям — жителям Вильнюса, кто в течение года и более декларировал свое место жительства и место жительства ребенка в Вильнюсе. Если ребенка воспитывает один из родителей, то его место жительства и место жительства ребенка должны быть задекларированы в Вильнюсе не менее одного года. Самоуправление в целях уменьшения очереди ожидающих места в детском саду также стимулирует жителей Вильнюса декларировать свое место жительства в Вильнюсском городском самоуправлении.

До сих пор компенсация в размере 100 евро назначалась только тем семьям, чьи дети посещали частные детские садики. Компенсацию получат родители, которые сами воспитывают детей дома или нанимают нянек, работающих по бизнес-свидетельству.

Компенсация в размере 100 евро в месяц будет назначаться 11 месяцев в году или до тех пор, пока ребенок не получит место в государственном детском садике. Поддержка будет предоставляться тем родителям, которые заключат договор с няньками, работающими по бизнес-свидетельству, однако, если за ребенком присматривает один из родителей или близких родственников — то бизнес-свидетельство им приобретать не надо.

Финансирование в размере 100 евро в месяц будет назначаться тем, кто ждет места в детском садике не менее одного года (с указанной в заявлении даты посещения прошедшего года) и не посещает другой частный или государственный детский сад. Такой срок предлагается потому, что существует вероятность, что ребенок получит место в детском саду в течение первого года со дня подачи заявления.

Если после получения предложения самоуправления родители откажутся от предложенного места в детском садике в том районе, в котором они выбрали детсад, или откажутся от предложенного места в соседнем районе, то выплата компенсации будет прекращена.

Например, если родители хотят, чтобы ребенок посещал садик в Юстинишкес, однако в нем нет мест, и для их ребенка будет предложено место в другом детском саду в этом же или соседнем районе, и родители откажутся от предложения, то финансирование в размере 100 евро будет прекращено. Таким образом, власти стремятся избежать злоупотреблений.

Инф. «ЛК»

Метки: N45 (1185) 9 ноября, детсад, Компенсация