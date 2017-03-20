Отказом от электроэнергии БелАЭС Польша направила важный сигнал Литве – политолог

Заявление представителя правительства Польши о том, что страна не будет покупать электроэнергию со строящейся сейчас в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), стало важным сигналом для Литвы, считает политолог. Кроме того, Анджей Пушкто говорит, что Варшаву в Брюсселе слышат лучше, чем Вильнюс, поэтому вполне вероятно, что к проблеме БелАЭС удастся привлечь серьезное внимание в Европе.

“Это очень важная новость, потому что как бы мы ни моделировали внешнюю политику Литвы и политику безопасности, мне кажется, место Польши, если говорить об энергетической безопасности – исключительное. Что касается энергетической безопасности, создания единого электроэнергетического рынка, независимого от России, создания газового рынка, то здесь место Польши просто исключительное”, – сказал BNS заведующий Кафедрой политологии Университета Витаутаса Великого А. Пукшто.

По его словам, желая вырваться из объятий России, Польша сейчас проводит политику открытых дверей и диалога, а решение по поводу Беларуси, на его взгляд, принято именно в контексте потепления отношений и направлено на то, чтобы приостановить усиление влияния Москвы.

“Мне кажется, что были приняты во внимание это потепление отношений в политике и позиция по поводу Островца (БелАЭС – ред.). И это решение, как говорится, окончательное и обжалованию не подлежит. С другой стороны, те, кто формирует политику Польши, понимают, что блокировка Островца – это не столько удар по Александру Лукашенко (президент Беларуси – ред.), сколько приостановление интересов Москвы в этом регионе, а это и является главным приоритетом у правящих сейчас в Польше консерваторов”, – объяснил политолог.

По его словам, если бы Польша стала так же громко поднимать вопрос о БелАЭС, это помогло бы Литве показать важность данного вопроса на уровне Евросоюза (ЕС), так как Варшаву слышат лучше, чем Вильнюс.

А. Пукшто говорит, что если бы председатель Европейского совета Дональд Туск тоже начал поднимать вопрос Бел АЭС, это тоже помогло бы остановить реализацию проекта. По словам политолога, несмотря на то, что власти Польши не находят общий язык с Д. Туском, согласовать позиции по главным вопросам им все же удается.

BNS

Метки: Анджей Пушкто, БелАЭС, Литва