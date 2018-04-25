Отключат радары

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В феврале в Литве выключат более ста постов контроля скорости (радаров), сообщают СМИ. Все эти радары находятся за пределами городов.

Истекает срок действия соглашения об использовании 139 стационарных и 11 мобильных постов контроля скорости, новый договор не был заключен. «Мы должны предоставлять услугу, пока действует соглашение. Но с 11 февраля договор не действует. Радары будут выключены», – сказал представитель компании Fima Рокас Шлекис. Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что уже запланировала оборудование новых участков установки радаров разного вида. Однако сначала будет объявлен конкурс на покупку соответствующих услуг.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ