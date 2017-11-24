Отколовшиеся социал-демократы предупреждают Европу о возобладании радикально левых в ЛСПД

Отклонившиеся от Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) социал-демократы-трудовики во главе с депутатами Гядиминасом Киркиласом и Юозасом Бярнатонисом распространили среди европейских политиков и дипломатов обращение, в котором критикуют возглавляемую Гинтаутасом Палуцасом ЛСПД как “радикально левую” партию, отрицающую достижения рыночной экономики.

В “Кратком обзоре вызовов, встающих перед социал-демократами Литвы”, написанном на английском языке, председателя ЛСДП авторы обращения характеризуют как человека, “ставящего партийные интересы выше государства и выше интересов жителей Литвы”. А “левые радикалы”, согласно обращению, “страстно стремятся подорвать нынешнее управление государством, распространять абсолютную критику, подстрекать людей с социальной враждебности”. В обращении также отмечается, что отколовшаяся фракция и вновь создаваемая Литовская социал-демократическая трудовая партия будет более умеренной и защищает “интересы всех людей и государства”, поддерживает социально-экономическую стабильность и “доминирование лево-центристов”.

Авторы этого письма экс-премьер Г. Киркилас и экс-министр Ю. Бярнатонис занимают влиятельные посты в сейме – Г. Киркилас является заместителем спикера, главой Комитета по европейским делам, а Ю. Бярнатонис возглавляет парламентский Комитет по иностранным делам.

Г. Киркилас подтвердил BNS , что пока это обращение вручено гостившему на этой неделе в Литве главе парламента Швеции Урабану Алину, однако вскоре о положении в литовской левой политики планируется информировать и политиков, послов других государств.

“Мы учредим новую партию, до этого в статье Юозаса Бярнатониса мы изложили свои позиции, чем мы отличаемся, чтобы вероятным нашим партнерам, которые поддержат создание партии”, – сказал он BNS .

Г. Киркилас отметил, что эта позиция пока не изложена Европейской партии социалистов, однако это планируется сделать после учреждения с коллегами Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП). Европейская партия социалистов является второй по величине политической силой в Европарламенте, в нее входил ЛСДП, ее частью постараются стать и политики под руководством Г. Киркиласа и Ю. Бярнатониса.

“На следующей неделе будет много встреч. Прибудет посол Румынии, я думаю, что он поинтересуется, поскольку им это актуально, еще посольства Германии, Польши интересуются. Я также поеду в Таллин, на Конференцию председателей парламентских комитетов по европейским делам в субботу. Не сомневаюсь, что придется говорить с многими. Там я участвую в работе фракции социалистов, и, полагаю, придется информировать о том, что произошло в Литве”, – заверил Г. Киркилас.

Председатель ЛСДП Г. Палуцкас оценивает это как “стремление к вниманию” бывших коллег – по его словам, после раскола фракции возглавляемая им партия информировала все международные структуры о ситуации, включая и международные организации социал-демократов.

Десять членов партии покинули ЛСДП в октябре, когда партийная комиссия по процедурам и этике рекомендовала исключить их из партии за неподчинение решению совет об уходе из правящей коалиции с “аграриями”. Они сообщили о планах учреждения Литовской социал-демократической трудовой партии – учредительный съезд планируется в конце февраля.

BNS

Метки: Литва, ЛСДП, Ю. Бярнатонис