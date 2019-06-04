Откроет ли Германия двери рынка труда специалистам из стран-нечленов ЕС?

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Почти всю прошедшую неделю члены высшего законодательного органа ФРГ провели в дебатах о готовящемся новом законе о миграции. Злободневность и необходимость в подобном законопроекте обнажились в последние годы в связи с усиливающейся нехваткой рабочей силы на фоне растущей экономики страны, о чем неоднократно писал АЗЕРТАДЖ как в новостных, так и аналитических материалах.

И это неудивительно. Ведь находиться, да еще и легально работать в такой строгой стране, не будучи при этом носителем паспорта одного из государств-членов ЕС, невозможно. Если, конечно, не считать нелегальное пребывание и незаконную трудовую деятельность в обход налоговых и прочих регистрационных органов, что, увы, тоже здесь имеет место быть.

Что правда, то правда — Германия никогда не относила себя к числу стран иммигрантов, коими являются, допустим, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и даже ряд стран ЕС — например, Голландия или Франция. Но экономический бум, который ныне переживает страна, и дефицит рабочих рук, способных заполнить нужду экономики, заставляют немецких политиков заново осмыслить будущее их страны и, заодно, помочь национальному бизнесу справиться с возросшим спросом на его продукцию.

В разрабатываемом новом законопроекте речь идет об упрощении процедуры трудоустройства специалистов из стран, не входящих в ЕС. По замыслу авторов, они должны будут получить возможность работать в Германии, если имеют трудовой договор и признанную квалификацию. При этом предложено отменить ограничения, касающиеся приоритетности граждан ЕС в получении рабочего места. Правда, федеральным землям собираются оставить право на сохранение этого ограничения.

Квалифицированные специалисты, хорошо говорящие по-немецки, смогут находиться в Германии без трудового договора в течение полугода, которого должно быть достаточно для трудоустройства. На сегодняшний день такая возможность была только у лиц с вузовским образованием. При этом никаких социальных выплат государство предоставлять не будет, и «трудоискатель» должен будет самостоятельно обеспечивать свое проживание.

Для справки, в Германии в настоящее время проживают около 11 млн неграждан, из которых ежегодно 100 тысяч проходят через мучительную процедуру получения гражданства.