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В минувшие выходные открыт купальный сезон. Праздничное открытие с концертом, фейерверками состоялось на полностью отремонтированном, подготовленном пляже на Зеленых озерах. В современной пляжной зоне новая спасательная станция, современные шезлонги, парк гамаков, читальный зал под открытым небом, фитнес-оборудование и разнообразные спортивные площадки. Территория благоустроена, засажена декоративными растениями, по-новому сформированы зоны отдыха, активного досуга и развлечений.

ЗАО Grinda установило лежаки для любителей позагорать, для тех, кто предпочитает спокойный отдых и тень, установлены гамаки, а на крутом склоне – оборудован небольшой амфитеатр. Обустроен каждый уголок пляжа. Отремонтированы и оборудованы новые столы для пикника. Вопросы гигиены также важны для качественного отдыха: вся территория пляжа находится под постоянным видеонаблюдением, убирают мусор, регулярно проводят исследования качества песка и воды. От города до озера Балсяй пролегает популярная велосипедная трасса вдоль других озер.

Как отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, в городе 9 пляжей. Горожанам и гостям столицы предоставляется возможность выбора для отдыха и развлечений.

Муниципальные власти рапортуют о готовности всех городских пляжей. В Валакупяй, Жирмунай, Салоте, Тапяляй обновлены волейбольные, футбольные, а также детские игровые площадки, зоны для пикников и гриля. Для безопасности отдыхающих 30 квалифицированных спасателей будут ежедневно дежурить с 8.00 до 20.00.

Купальный сезон продлится до 15 сентября.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt