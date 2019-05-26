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В Шилутском районе официально открыта эстакада в Русне, которая необходима жителям во время весенних половодий. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис и министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

По словам старосты Русне Дали Дробнене, «эстакада открывает перед жителями Русне дорогу в Литву».

«Мы сейчас начинаем новую жизнь, с чистого листа, – сказала информационному агентству BNS Дробнене. – Сейчас мы стали полноправными гражданами Литвы, а не как раньше, когда были нужны только во время выборов и летом, когда остров очень красив», – сказала она.

Движение по эстакаде было открыто с 15 мая.

Сами работы по укреплению насыпи будут проходить до конца года, во время этих работ иногда будет ограничиваться движение. Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта – около 10 млн евро, но из-за дополнительных работ ее стоимость увеличилась до 17 млн евро. Работы финансируют за счет средств на программу по присмотру и расширению дорог.

Дорога Шилуте-Русне – это единственная дорога, ведущая на остров. Во время ежегодных наводнений ее затапливает. Из-за этого нарушалось сообщение с островом.

Подготовлено литовскими СМИ