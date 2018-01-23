Открыта выставка, посвященная акту восстановления независимости Литвы от 16-ого февраля

В воскресенье в Доме подписантов акта независимости Литвы в Вильнюсе была открыта выставка, посвященная Акту о восстановлении независимого государства от 16 февраля 1918 года, привезенного из Германии.

“Сто лет назад, именно здесь, в этом здании, родилась наша свободы. Двадцать мужчин решились провозгласить независимость без каких-либо оговорок. Это вдохновило нас и на 11 марта (1990 года- BNS): безоговорочно восстановить независимость, – сказала президент Литвы Даля Грибаускайте на открытии выставки. – Смелые люди и смелые народы всегда нужны, чтобы защищать, бороться, сохранять, и если нужно, восстанавливать свободу и независимость”.

Президент поблагодарила профессора Университета им. Витаутаса Великого Людаса Мажилиса, который нашел акт в берлинском архиве в прошлом году и Германию, временно передавшую Литве документ.

“Сегодня мы гордимся тем, что можем быть благодарны литовцам: литовскому профессору Л. Мажилису, который нашел документ. Мы благодарны нашему партнеру и другу Германии, которая сохранила документ и подарила нам по случаю столетия, чтобы мы могли показать этот документ своим людям”, – сказала она.

Вместе с Л. Мажилисом президент открыла двери в комнату, которой экспонируется акт, а открыть вместе этот акт президент пригласила председателя Верховного совета – Восстановительного сема, профессора Витаутаса Ландсбергиса. Он руководил сессией Верховного совета, которая 11 марта 1990 года приняла Акт о восстановлении независимости Литвы, и последующие два года устоял под давление Москвы и закрепил государственность.

Акт независимости находится в той комнате, где двадцать членов Совета Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года подписали этот документ.

В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому акт передает Литве на срок максимум пять лет, с ежегодным продлением срока хранения. Соглашение предусматривает, что документ может экспортироваться и в Каунасе, когда этот второй по величине город страны станет Европейской культурной столицей.

Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

BNS

Метки: Литва