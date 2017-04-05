Открытость и прозрачность

В адрес Беларуси в Литве достаточно часто звучат призывы поставить под международный контроль строительство ее первой АЭС. С недавних пор в числе таких «контролеров» называется ЕС. Однако те, кто знаком с ходом строительства Белорусской атомной станции, подтвердят, что с первых шагов Беларусь согласовывает свои действия с авторитетными международными специализированными организациями. Вот и недавно представительная белорусская делегация во главе с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком провела в Люксембурге встречи с представителями Европейской комиссии, чтобы обсудить самые животрепещущие вопросы сооружения АЭС в стране. Кстати, представители Еврокомиссии уже сами побывали на строительстве АЭС возле райцентра Островец, убедились в высокой безопасности проекта. И в Люксембурге белорусам было что предъявить в качестве аргумента. Ведь накануне с участием ведущих зарубежных специалистов на строящейся Белорусской АЭС прошли стресс–тесты по европейской методике ENSREG. Результаты вполне благоприятные. О чем заместитель министра и информировал своих визави.

А потом состоялась пресс–конференция с участием журналистов ряда стран. Хороший способ донести до широкой аудитории то, что специалистам хорошо известно. Например, насколько тесно Беларусь сотрудничает с ведущей в атомной сфере международной организацией — МАГАТЭ. Михаил Михадюк пояснил:

— После принятия решения о реализации в стране ядерной энергетической программы сфера сотрудничества включает в себя и ядерную энергетику. Реализуются программы технического сотрудничества с МАГАТЭ. В результате проведен широкий круг мероприятий — учебные курсы для специалистов, обучающие тренинги. Наши ученые и специалисты побывали в учебно–тренировочных центрах и на атомных электростанциях России, Украины и других стран, имеющих развитую ядерную энергетику.

Кроме того, в Беларуси с момента принятия решения о строительстве атомной электростанции уже прошло несколько миссий МАГАТЭ. Как упоминалось, Беларусь принимала миссию МАГАТЭ по оценке площадки и дизайна АЭС с учетом внешних воздействий SEED (SiteandExternalEventsDesign). Вновь вернемся к тому, как охарактеризовал ее результаты Михаил Михадюк:

— Согласно предварительному заключению Агентства площадка и проектные параметры станции соответствуют международным требованиям к устойчивости по отношению к опасным внешним воздействиям. Эксперты также отметили исчерпывающий характер существующей в стране системы мониторинга опасных внешних воздействий и эффективность выполненного Беларусью анализа потенциальных угроз. Соответствующие меры согласно выводам миссии приняты и в отношении внешних вызовов в свете уроков, извлеченных из аварии на АЭС «Фукусима–1» в Японии.

Беларусь и впредь намерена самым тщательным образом прислушиваться к мнению атомных гуру. До ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию здесь побывают миссии по оценке аварийной готовности (EPREV) и по оценке государственной системы учета и контроля ядерных материалов (ISSAS). Кроме того, в ближайшее время будет осуществлена подготовка к проведению миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre–OSART) и очередной миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR). Также ежегодно в рамках реализации программы технического сотрудничества МАГАТЭ будут проводиться 5–6 консультативных миссий МАГАТЭ. Белорусская АЭС также активно сотрудничает с Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), членом которой является. Что касается стресс–тестов строящейся Белорусской АЭС, проведенных по европейской методике с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности) спецификациях, то сейчас национальный регулятор Госатомнадзор готовит по ним национальный отчет. Он будет представлен общественности и Европейской комиссии. Ранее был подготовлен отчет об оценке воздействия на окружающую среду в отношении Белорусской АЭС.

А что можно ответить тем «горячим головам», которые грозят бойкотом строящейся в Беларуси АЭС? Начнем с того, что даже в странах Балтии эта идея не нашла поддержки. Кроме того, электростанция вполне может эффективно работать и на внутренний рынок Беларуси. Это подтвердил М.Михадюк. Он отметил, что страна не обладает достаточным количеством собственных топливно–энергетических ресурсов. АЭС позволит заместить значительное количество импортного природного газа, используемого при производстве электроэнергии, снизить ее себестоимость, что повысит энергетическую безопасность страны и конкурентоспособность экономики. Несколько ранее об этом же заявил и другой заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский.

Так что попытки экономического давления полностью бесперспективны. При рассмотрении вопроса о возможном экспорте электроэнергии с Белорусской АЭС на первом месте должна стоять экономическая целесообразность, а не политика. А в том, что Беларусь готова сотрудничать с соседями в вопросах поставки электроэнергии, говорит сегодняшняя реальность. Беларусь без всяких дополнительных условий активно экспортирует в Литву электроэнергию в порядке экстренной помощи. Так что Беларусь всегда готова к диалогу с соседними и дальними государствами, в особенности по вопросам безопасности строящейся станции. Основа для этого вполне понятна: Беларусь, как никакая другая страна заинтересована в безопасности и надежности своей атомной электростанции, поскольку серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Отсюда вывод, сделанный Михаилом Михадюком:

— Мы убеждены в том, что мирный атом представляет собой экономически и экологически привлекательный источник энергии. Однако его использование должно быть доступно только при условии обеспечения высокого уровня безопасности на всех стадиях жизненного цикла АЭС. Ядерная безопасность является для нас безусловным приоритетом. Мы обязуемся обеспечить открытость и прозрачность процесса строительства, чтобы убедить все заинтересованные стороны в его безопасности и надежности. Мы не отказали никому в предоставлении информации или в посещении площадки строительства.

Rстати

На днях в МАГАТЭ прошла защита очередного белорусского национального доклада о выполнении Конвенции о ядерной безопасности. Это уже седьмой такой отчет Беларуси. Он вызвал повышенный интерес специалистов. На все их 210 с лишним вопросов был дан обстоятельный ответ. Кстати, Беларусь присоединилась к этой конвенции еще в 1998 году. Эксперты говорят, что это еще раз подчеркивает желание обеспечить абсолютную безопасность в этой сфере.

Владимир ЯКОВЛЕВ

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Беларусь, энергетика