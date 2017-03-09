Открытость- сестра безопасности

Темпы строительства Белорусской АЭС нарастают. В 2017 году планируется выполнить работы на 580 млн долларов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 511,98 млн. Строительно–монтажные работы будут выполняться на 130 основных и вспомогательных объектах, а численность строителей достигла 5 тыс. Одного бетона планируется уложить 190 тыс. кубометров против 173 тыс. в прошлом году. Ведется сооружение первого энергоблока. Вскоре здесь начнется монтаж корпуса реактора, парогенераторов, сварка главного циркуляционного трубопровода. Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал, что входной контроль оборудования уже проведен, замечаний нет. Основное оборудование для первого энергоблока уже в Островце, остальное поступает по графику. Организован контроль качества оборудования при его изготовлении.

Все это приближает пуск первого энергоблока. И чем ближе этот момент, тем больше интерес общественности к атомной энергетике. Главным ее плюсом белорусы считают снижение стоимости энергии для населения. Это показали недавние социологические исследования. Правда, разброс мнений о плюсах и минусах мирного атома оказался весьма значителен. В числе плюсов опрошенные отмечали также создание рабочих мест, укрепление энергонезависимости страны, расширение ее экспортного потенциала. В то же время 17% опрошенных заявили, что не видят в атомной энергетике плюсов. Что касается минусов, то людей беспокоит риск техногенной катастрофы, проблема утилизации радиоактивных отходов, ухудшение экологической обстановки. Последнее, кстати, не стыкуется с выводами ученых. Поэтому представители белорусского Минэнерго настаивают на том, что население должно получать больше информации об экологических преимуществах атомных электростанций. При работе АЭС выбросы отсутствуют.

В будущем социологи НАНБ изучат мнение белорусов и о позиции руководства Литвы по строительству АЭС в Островце. Кроме того, в 2017 году планируется выявить информированность населения о различных аспектах государственного контроля за ходом строительства

БелАЭС. Предполагается, что ответы существенно дополнят картину общественных настроений. Продолжатся социологические исследования и после запуска АЭС. Они позволят проследить изменение общественного мнения по вопросам ее эксплуатации, обеспечения безопасности.

Как отметила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец, это вполне согласуется с обязательствами, которые принимает на себя страна при реализации программы ядерной энергетики. Приобретение и сохранение доверия своего населения и международного сообщества — ключевой момент. А достигается оно открытым и своевременным взаимодействием по всем аспектам ядерной программы со всеми заинтересованными, прежде всего с населением. Сегодня данная работа организована с учетом наработанного мирового опыта.

Руководство Минэнерго Беларуси настаивает и на широком международном участии в контроле за безопасностью строительства АЭС. Итоги недавних стресс–тестов оно готово предоставить Еврокомиссии, заявил министр энергетики Владимир Потупчик. Сейчас они обрабатываются на атомной станции и в ближайшее время будут направлены Госатомнадзору страны. На основании этих материалов будет подготовлен национальный доклад для представления Еврокомиссии. А замминистра Михаил Михадюк отправится в Люксембург на переговоры с представителями евросообщества по поводу анализа этих стресс–тестов. Тем самым Владимир Потупчик фактически положительно откликнулся на заявление канцлера Ангелы Меркель о привлечении международных экспертов.

Главное, чтобы этот диалог не оказался чересчур политизированным. Ведь, подчеркивают аналитики, Белорусская АЭС строится с учетом всех рекомендаций МАГАТЭ и обязательств, взятых на себя Беларусью по международным конвенциям и соглашениям. На этом фоне как жест доброй воли выглядят аварийные поставки энергии Литве, которую оказывают белорусские энергетики. В прошлом году ее объемы многократно возросли. Это дает надежду, что все спорные моменты по строительству АЭС также будут рассмотрены в спокойной обстановке.

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Метки: N10 (1150) 9 марта, Беларусь, энергетика