Открыв зал Дж. Маккейна, политики Литвы почтили его память

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В четверг литовские политики почтили память скончавшегося сенатора США Джона Маккейна, открыв в министерстве иностранных дел Литвы зал его имени.

Глава МИД Линас Линкявичюс вспомнил поддержку республиканца на пути Литвы к независимости, в борьбе за признание, за членство в НАТО и Евросоюзе.

«Он никогда не был в стороне, никогда не молчал.(…) Принципиальная и ценностная позиция всегда поднимала этого человека над другими», – сказал министр.

«Его знали во всем мире, он был популярен, известен, но только когда он ушел, мы лучше поняли, чего лишились», – сказал он.

Зал, названный им. Дж. Маккейна, находится в помещениях, где министерство проводит пресс-конференции.

Председатель Верховного совета Литвы — Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал, что такие политики, как Дж. Маккейн, сопротивлялись разрыву между Европой и Америкой ради «пустой и бессмысленной власти».

«Чтобы противостоять этому, нужны люди такого сорта (как Дж. Маккен). Мы будем оглядываться и искать, откуда они могли бы прийти», – сказал политик.

По его словам, американский законодатель воплотил «единство Европы и Америки ради правды, демократии, человеческого достоинства».

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус напомнил, что когда он был руководителем страны и побывал в страдавшей от войны с Россией Грузии, Дж. Маккейн через него пытался узнать о положении в этой стране.

«В моей жизни это было исключительным — познакомиться с человеком, у которого были очень твердые принципы», – сказал бывший президент.

На мероприятии также присутствовала посол США в Литве Энн Холл.

Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.

Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни.

BNS

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