Отменен рейс Ryanair из Каунаса в Аликанте в среду

🔊 Воспроизвести В связи с тем, что часть сотрудников ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair в среду и четверг объявили забастовку, авиакомпания отменила рейс из Каунаса на испанский курорт Аликанте в среду.

Пресс-атташе контролирующей три аэропорта страны компании Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала BNS, что компания не сообщила, почему отменяет рейс.

Пока не сообщается, и будет ли отменен рейс в Аликанте в четверг. Все остальные рейсы Ryanair из Вильнюса, Каунаса и Паланги должны состояться по расписанию.

Забастовка экипажей самолетов Ryanair может внести коррективы в расписание рейсов в Испанию, Италию, Португалию и Бельгию, сообщают СМИ. Пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и повышения зарплат.

BNS