Отметили 72-ю годовщину освобождения Клайпеды

28 января – особый день для портового города Литвы. 72 года назад в ходе тяжелых боев советские войска освободили Мемель, как тогда называлась Клайпеда, от немецко-фашистских захватчиков. Клайпеда была навсегда возвращена Литве.

В этот день к мемориалу советским воинам, павшим в боях за Клайпеду, приходят представители городских общественных организаций, национальных общин и простые клайпедчане, чтобы отдать дань памяти погибшим.

«Сколько работаю в Литве, каждый раз приезжаю в Клайпеду на годовщину освобождения портового города от фашистов. Говорят, война не закончена, пока не будет захоронен последний павший в ней солдат. Российское государство уделяет особое внимание достойному содержанию могил воинов-освободителей. В этом году посольство России в Литве запланировало большие работы по реставрации воинских захоронений на территории Литвы. Мы благодарны литовским жителям, помогающим нам в этом деле», – сказал на митинге у воинского мемориала Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Литве Александр Удальцов.

Посол также говорил о непрекращающихся попытках исказить историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны. В частности, он прокомментировал предложение члена Сейма Л. Бальсиса «вернуть Калининградскую область Европе», назвав его некомпетентным и безответственным.

«Автор этого предложения не знает истории – Калининградская область была передана нам бессрочно и навсегда и является неотъемлемой частью территории Российской Федерации», – подчеркнул А. Удальцов.

Стереть из памяти народа преступления фашизма, не вспоминать о трагедии Второй мировой войны – на это в последнее время направлены усилия политиков некоторых стран Запада. А в Клайпеде не состоялся концерт, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста, годовщине снятия блокады Ленинграда и годовщине освобождения города от фашистов, намеченный на 27 января.

«Концертные залы города под разными предлогами отказали нам в проведении этого концерта. Нам было трудно объяснить проживающим в Клайпеде бывшим узникам концлагерей, уцелевшим жертвам Холокоста и блокадникам Ленинграда, ветеранам войны, почему в городе не оказалось свободного зала именно в этот день, хотя в прежние годы мы всегда приглашали их на такие концерты. В некоторых школах, куда мы обращались, тоже сослались на негласный запрет предоставлять площадки для мероприятий, связанных с годовщиной освобождения Клайпеды», – прокомментировал этот странный, мягко говоря, факт Алексей Грейчус, руководитель Балтийской молодежной организации «Ювенис», готовившей этот концерт.

Хорошо хоть, что участников митинга, пришедших к воинскому мемориалу почтить память павших освободителей Клайпеды, в этот раз представители полиции не снимали на видеокамеру неизвестно с какой целью, как в прошлом году на 9 Мая…

Сотрудники Генерального консульства России в Клайпеде, представители ветеранских и других общественных организаций портового города 28 января возложили венки к могилам советских воинов-освободителей в Паланге, Кретинге, Кретингале, Довилай, Гаргждай, а также к воинскому мемориалу на Куршской косе вместе с мэром Неринги Дарюсом Ясайтисом.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Александр Удальцов, годовщина освобождения Клайпеды, Мемель, мемориал