Отопительный сезон опустошит кошелек

Плата за отопление съедает большую часть дохода семьи, особенно у жильцов старых построек. В них как раз и живут люди с небольшим достатком. Плата за отопление станет для них непосильной ношей. За отопительный сезон семьи малоимущих вильнюсцев еще глубже увязнут в долгах, как правило, в это время появляются новые должники. Большинство людей рассчитывает на компенсацию расходов на отопление и воду.

В Центре социальной помощи в Вильнюсе на ул. Кауно, 3 и в сянюниях идет регистрация желающих оформить компенсацию расходов на отопление, горячую и холодную воду. Обращаем внимание на то, что компенсации за отопление, горячую и холодную воду могут назначаться за два истекших месяца после месяца подачи просьбы-заявления, если члены семьи или одиноко проживающий человек на время обращения и в период, за который назначаются компенсации, имели право на их получение. Так, право на компенсацию за отопление в этом году сохранится за лицами, которые подадут просьбы-заявления на получение компенсаций до 31 декабря 2017 года.

Кстати, претендовать на компенсацию также могут лица, задолжавшие за отопление, горячую и питьевую воду и заключившие соглашение о выплате части долга с ежемесячным погашением не более 20% от общих доходов лица/совместно проживающих лиц, или при наличии судебного решения о погашении долга.

Исполняющая обязанности заведующей отделом социальных выплат Даля Филипавичюте отметила, что компенсацию, как правило, успевают получить все, кому она положена и кто за ней обратится.

Плата за отопление для жителей должна составлять не более 10% разницы между их доходами и поддерживаемыми государством доходами (в настоящее время поддерживаемые государством доходы на одного человека составляют 102 евро). Затраты свыше этой суммы компенсируются.

Читатели часто спрашивают, какие доходы должны быть, чтобы человек мог рассчитывать на компенсацию? Для того, чтобы выяснить, положена компенсация или нет, необходимо рассмотреть совокупность различных показателей. Для подсчета компенсации в программу вводятся все доходы каждого из проживающих в данной квартире людей, рыночная цена квартиры, имеющаяся у человека в собственности земля, дачный участок, автомобиль и др. Если человек расскажет о своих сбережениях в банке, запишут, сколько денег у него на счету. Программа на основании этих данных выдает результат. Если окажется, что имущество по совокупному показателю превышает норматив, в компенсации, скорее всего, будет отказано.

Инф. «ЛК»

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