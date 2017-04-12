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Отопление дорожает

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 0:01   |   Комментариев: 0

Средняя цена на отопление в Вильнюсе с июня вырастет на 8,2%, постановила на минувшей неделе Комиссия по контролю за  ценами и энергетикой. Однако, поскольку правящие еще ранее решили отменить льготный тариф НДС на отопление с июня (составлявший 9%), то в итоге теплоэнергия подорожает еще более значительно.

Фото BFL/А.Уфартаса

Фото BFL/А.Уфартаса

Базовая цена на отопление поднимется на 8,2% до 4,63 цента (с 21-процентным НДС – 5,60 цента) за киловатт-час. Однако это не окончательная цена для потребителя – она будет меняться в зависимости от цен на горючее.

Поскольку столичные теплосети с 1 апреля переняла муниципальная компания Vilniaus šilumos tinklai, теоретически должна утратить силу и применявшаяся компанией Vilniaus energija скидка в 20%. Однако, как сообщила BNS пресс-секретарь комиссии Лорета Кимутите, жители литовской столицы до июня будут платить по действовавшей ранее цене, разве что самоуправление в ближайшее время примет иное решение.

Окончание отопительного сезона столичное самоуправление объявит, когда средняя температура в течение трех суток подряд составит  + 10 градусов.

По данным метеорологов, в ближайшее время такой температуры не будет.  Однако потребители имеют возможность завершить отопительный сезон и по своей инициативе.  По действующим правилам, это должны одобрить большинство жителей дома (50 проц. +1) и температура в помещении должна соответствовать норме  – быть не меньше 18 градусов тепла. Решение об отключении отопления раньше намеченного срока организуют управляющие домовыми общинами – председатели домовых общин или администраторы домов.

Инф. «ЛК»

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