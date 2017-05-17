Отопление: кризис неплатежей усугубится

Сейм одобрил поправку, внесенную Союзом крестьян и зеленых, в которой предлагается с июня 2017 года выплачивать компенсации семьям, которые на отопление тратят более 15% от своих месячных доходов.

«С помощью поправки к Закону о денежной социальной поддержке малоимущим жителям планируется реально помочь гражданам, проживающим в условиях нищеты, и вместе с тем сократить неравенство доходов, гарантировать, чтобы еще больше жителей Литвы, вне зависимости от используемой системы отопления, могли получить компенсацию», — пояснил лидер Союза крестьян и зеленых, парламентарий Рамунас Карбаускис.

По подсчетам Министерства социальной защиты и труда, на выплату компенсаций дополнительно понадобится 14,3 млн евро, а компенсации получат до 200 тыс. жителей. В первом квартале 2017 года, по данным министерства, их получили около 92 тыс. человек, а выплаты достигали около 17 млн евро.

«Другой важный аспект — практика показывает, что больше всего в поддержке нуждаются жители небольших районов и городков, которые чаще всего не пользуются услугами центрального отопления, они живут в сельской местности, в частных домах, отапливают дома твердым топливом, или у них вообще нет базовых средств, гарантирующих качество жизни. Поэтому оставить их всех за пределами механизма поддержки и направить средства в универсальную льготу — это совсем не то, что рекомендуют всемирные организации, борющиеся с нищетой», — отметил председатель парламентского Комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс.

По данным президента Литовской ассоциации поставщиков тепла Витаутаса Стасюнаса, за счет увеличения НДС с 1 июня стоимость отопления вырастет на 12%. Во время отопительного сезона 2016/17 года отопление квартиры площадью 60 квадратных метров обходилось в среднем в 66 евро в месяц. После упразднения льготы НДС на отопление услуга будет стоить 76 евро, считает Стасюнас.

По данным на 1 января 2016 года, 106,5 тысячи жителей Литвы имели долги за отопление – это почти шестая часть всех потребителей тепла в стране. В сумме они задолжали 44 млн евро.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N20 (1160) 18 мая, Закон о денежной социальной поддержке, Отопление