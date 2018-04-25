Отпраздновали 101-ю годовщину государственности

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Литва отпраздновала 101-ю годовщину восстановления государства. По этому случаю на площади у Президентского дворца были торжественно подняты флаги Литвы, Латвии и Эстонии.

«Я желаю всем жителям Литвы гордиться своей Родиной, своей историей, нашими людьми, ведь только от нас зависит, останемся ли мы свободными и в будущем», – сказала собравшимся президент Даля Грибаускайте.

На церемонии были даны пушечные залпы в честь единства государств Балтии, независимости Литвы, в честь сигнатаров Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года, в честь партизанского руководства, которое 16 февраля 1949 года подписало Декларацию совета Движения борьбы за свободу Литвы.

В тот же день президент наградила орденами и медалями почти сорок граждан Литвы и других государств.

Высшая государственная награда – Большой орденский крест им. Витаутаса – назначена генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Большим крестом ордена «За заслуги перед Литвой» награжден апостольский нунций в Литве Педро Лопес-Кинтана. Он награжден за развитие отношений Ватикана и Литвы.

Среди литовских граждан, получивших награды, много сотрудников правоохранительных органов.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис награжден Командорским крестом Ордена Креста Витиса, генкомиссар полиции Линас Пярнавас – Рыцарским Крестом Ордена Креста Витиса, глава Второго департамента оперативных служб Рямигиюс Балтренас – Рыцарским Крестом Ордена Креста Витиса, также награждены сотрудники Криминальной службы таможни, Службы спецрасследований.

Офицерский крест Ордена «За заслуги перед Литвой» вручен дирижеру и художественному руководителю Национального симфонического оркестра Модестасу Питренасу, фотографу Марюсу Йовайше.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ