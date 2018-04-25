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На время кампании по выборам президента литовский премьер Саулюс Сквярнялис собирается воспользоваться возможностью взять отпуск за свой счет.

«Тем, что предусмотрено в законе — возможностью воспользоваться десятидневным неоплачиваемым отпуском — я точно воспользуюсь. Больше закон не предусматривает», — сказал глава правительства в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Он также сказал, что возьмет отпуск за свой счет только в том случае, если это позволит ситуация в правительстве.

«Но и в отношении десяти дней есть условия и оговорки. Если будет невозможно обеспечивать заседания правительства, не будет кворума, то и этот отпуск не дадут», — сказал С. Сквярнялис.

«Уходить (с должности – BNS) я точно не намерен, как не уходил ни один премьер-министр, участвуя в предвыборной кампании своих партий или баллотируясь в члены сейма», -добавил он.

Премьер также подчеркнул, что, участвуя в президентских выборах, он постарается не пользоваться административным ресурсом.

«При агитации не будут использоваться ни здания правительства, ни официальное рабочее время. Хотя у премьер-министра нет ни установленного четкого рабочего времени, ни суббот, ни воскресений», — сказал С. Сквярнялис.

По Закону о правительстве член правительства, ставший кандидатом в президенты, члены сейма, Европарламента или совет самоуправления, вправе быть освобожденным от служебных обязанностей на время предвыборной агитационной кампании, но не более, чем на десять дней.

Кроме того, предусмотрено, что член правительства не освобождается от служебных обязанностей, а отзывается в случае такого освобождения, если на заседании правительства невозможно обеспечить большинство состава правительства, необходимое для принятия решений.

Выборы президента в Литве пройдут в мае этого года.

BNS