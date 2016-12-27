Отпуска членов Сейма должны быть регламентированы – Р.Карбаускис

Отпуска членов Сейма должны быть регламентированы и к этому вопросу можно будет вернуться после пересмотра Статута Сейма, говорит староста крупнейшей парламентской фракции Союза крестьян и “зелёных” Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис.

“Вопрос отпусков членов Сейма не урегулирован, и было бы очень странно хотеть, чтобы члены Сейма никогда и никуда не уезжали. Они такие же люди, как и все остальные, нам, возможно, следовало бы регламентировать отпуска, чтобы не возникали другие вопросы. Сейчас получается такой вариант издевательств, словно члены Сейма не имеют права отдыхать. Право на отпуск имеется у каждого гражданина Литвы, к сожалению, (отпуска членов Сейма) не регламентированы”, – отметил в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник Р.Карбаускис.

По его словам, этот вопрос будет решаться комплексно при пересмотре Статута. В Сейме будет создана рабочая группа по разработке и внесению в Статут поправок, связанных декларированием парламентариями частных интересов.

Официально члены Сейма отпусков не имеют. Осенняя сессия у них начинается 10 сентября и заканчивается 23 декабря, аналогично и весенняя – с 10 марта по 30 июня. Время между сессиями парламентарии планируют самостоятельно, по Европейскому союзу они могут вне сессии путешествовать свободно, а при поездках за пределы Сообщества им требуется разрешение правления Сейма.

Закрепить в Законе о Сейме продолжительность причитающегося депутатам ежегодного оплачиваемого отпуска Конституционный суд указал щё в 2004 г. В его постановлении констатируется, что “у законодателя возникает обязанность законом предусмотреть продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска члена Сейма”, а его законодательное закрепление должно гарантировать, чтобы промежутки между сессиями не трактовались как время отдыха”.

В Сейме и ранее предпринимались попытки реализовать это положение постановления суда, но все они были безуспешными.

BNS

Метки: Литва, Отпуска, Рамунас Карбаускис, Сейм