Отравление гуманитаркой ООН в Уганде: двое погибли, 160 в больницах

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По меньшей мере два человека погибли и 160 человек попали в больницу в северной части Уганды после употребления зерновых культур, распространяемых Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«2 человека умерли по состоянию на данное время, 160 других находятся в разных больницах после употребления пищи, распространенной по программе ООН», — заявили в местной полиции.

В Красном Кресте Уганды также подтвердили смертность и посоветовали матерям, употреблявшим эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.

Образцы зерновых поступили в государственные лаборатории для анализа.

Как отмечается, Всемирная продовольственная программа ООН приостановила распространение продукта «Super Cereal» (крупа, вызвавшая отравления) в Уганде после того, как много людей заболело в регионе Карамоджа.

Сейчас правительство и представительство ВПП проводят расследование, чтобы определить, именно ли эта пища стала причиной отравления людей.

korrespondent.net