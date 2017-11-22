Отставка Мугабе сделала Елизавету II самым пожилым лидером государства на планете

После объявленной накануне отставки 93-летнего Роберта Мугабе с поста президента африканской республики Зимбабве королева Британии Елизавета II стала самым пожилым лидером государства на планете. Этот рекорд стал для монаршей особы уже вторым за последние дни. В начале недели Елизавета II отпраздновала 70-ю годовщину свадьбы с принцем Филиппом, став первым в истории монархом, отметившим такой юбилей.

Во вторник Мугабе после 37 лет непрерывного правление Зимбабве подал в отставку. Уход бессменного престарелого лидера с президентского поста произошел спустя неделю после того, как власть в столице республики Хараре захватили военные и выступили против преступников в окружении главы государства. На протяжении всего времени до отставки с Мугабе велись переговоры о его добровольном уходе с поста в обмен на гарантии неприкосновенности для него и его супруги Грейс, а также сохранения их собственности. В противном случае политику грозила процедура импичмента. В результате лидер страны все же согласился на отставку в письме, которое накануне прочитали во время заседания парламента.

Отставка Мугабе стала историческим моментом не только для жителей Зимбабве. Она также автоматически сделала королеву Великобритании Елизавету II самым пожилым лидером государства в мире, пишет The Daily Mail. В апреле ей исполнился 91 год.

На втором месте в списке ветеранов мировой политики в настоящее время находится 90-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Он правит страной с декабря 2014 года. На днях Эс-Себси также исполнится 91 год, на президентском посту он оказался в 88 лет. После отставки Мугабе он является самым пожилым действующим президентом в мире и самым пожилым президентом в Тунисе за все время.

Третье место занимает 88-летний эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Он был приведен к присяге в январе 2006 года после смерти его сводного брата шейха Джабера от инсульта. Формально он был вторым в очереди на трон, но естественный преемник шейха Джабера шейх Саад не смог принять клятву из-за тяжелой болезни. Считается, что он не мог быть приведен к присяге, поскольку страдал болезнью Альцгеймера. Он отрекся от престола и после краткой борьбы за власть шейх Сабах был провозглашен его преемником.

В августе в британской прессе распространились слухи о намерении пожилой королевы отречься от престола. Источники в королевском дворце сообщили тогда, что Елизавета II якобы рассказала своему ближнему кругу о намерении передать свою корону преемнику в 95 лет. Отмечалось, что королева планирует попросить о принятии закона о регентстве, тем самым еще при жизни передав власть своему сыну, 68-летнему принцу Чарльзу.

Спустя несколько дней близкие к королевской семье источники сообщили, что Елизавета II все же не собирается оставлять трон, поскольку она верна своему долгу перед нацией. Поэтому королева пока не рассматривает перспективы запроса о вступлении в силу Акта о регентстве, говорили инсайдеры.

Супруг королевы, 96-летний герцог Эдинбургский Филипп еще в мае объявил о решении с осени 2017 года уйти на покой. В связи с выходом на пенсию принц прекратил заниматься активной общественной деятельностью и теперь лишь время от времени посещает определенные публичные мероприятия.

В 2015 году Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в истории королевства, побив рекорд своей прабабушки королевы Виктории. Нынешняя глава королевской династии была всего лишь третьей в очереди к британскому трону. Елизавета II взошла на престол в 1952 году, когда представительнице Виндзорской династии было 25 лет. В 1953-м состоялась коронация. За время своего правления королева превратилась в символ постоянства и единства британской нации.

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