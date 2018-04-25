Отставные полицейские и тюремщики прорвались в канцелярию премьера Израиля, требуя прибавки к пенсии

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В Иерусалиме несколько десятков пенсионеров полиции и управления тюрем (ШАБАС) Израиля 5 сентября устроили акцию протеста у канцелярии премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, требуя прибавки к своим пенсиям, соразмерной армейским надбавкам.

В какой-то момент акция вышла из под контроля и обернулась столкновениями с охранниками канцелярии. В результате несколько протестующих прорвались через заграждение, оттеснив охранников и проникнув на территорию канцелярии главы правительства, сообьщает NEWSru Israel .

В канцелярии Нетаньяху в этот время должно было состояться заседание правительства, на котором планировалось утвердить обращение в Высший суд справедливости (БАГАЦ) Израиля с целью оспорить постановление Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, обязавшего государство выплатить сотрудникам полиции и ШАБАСа те же надбавки к пенсиям, которые получают офицеры и прапорщики Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В связи со сложившейся ситуацией вход в канцелярию премьера закрыли, а министрам отдали распоряжение прибыть туда через боковую дверь из здания министерства внутренних дел. Гендиректору министерства финансов Шаю Баабаду потребовалось сопровождение охраны, чтобы попасть в канцелярию. Просьба генерального инспектора полиции Рони Альшеха принять участие в заседании правительства была отклонена.

«Начальник службы безопасности министерства главы правительства Авиад Фейгин подал официальную жалобу в полицию Израиля в связи с беспорядками на территории министерства, потребовал немедленно расследовать происшедшее и принять меры в отношении нарушителей закона, — сообщила пресс-службы ведомства. — По следам происшествия будет проведено расследование, будут сделаны соответствующие выводы».

В это же время радиостанция «Кан Бет» передала, что Нетаньяху распорядился провести переговоров с протестующими отставными полицейскими и охранниками, отмечается в публикации. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан приветствовал решение правительства начать переговоры с пенсионерами. «Дискриминация и ущемление интересов полицейских, которые находятся на передовой в борьбе с преступностью и террором, недопустимы», — написал он в Twitter.

Участники протестной акции также пытались блокировать движение на въезде в Иерусалим, утверждая, что «правительство Израиля объявило войну полицейским-пенсионерам».

3 сентября Нетанияху распорядился оспорить в БАГАЦ постановление Всеизраильского суда по трудовым конфликтам, обязывающее государство выплатить надбавки к зарплатам и пенсиям сотрудников «Моссада» (внешняя разведка), ШАБАК (Шин-Бет, Общая служба безопасности Израиля, которая занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности), полиции и ШАБАС, писал NEWSru Israel .

В 2006 году министерства обороны и финансов договорились о сокращении тысяч военнослужащих-контрактников в обмен на особую прибавку за отсутствие стабильности занятости. Однако в соглашении не было прописано, что речь идет о прибавке исключительно для военнослужащих ЦАХАЛа.

Несколько лет назад такую же прибавку потребовали служащие ШАБАК и «Моcсада», а вслед за ними сотрудники полиции и управления тюрем, зарплаты которых привязаны к зарплатам военных.

Несмотря на то, что в спецслужбах, полиции и тюрьмах сотрудники обладают значительным уровнем стабильности занятости, Всеизраильский суд по трудовым конфликтам подтвердил право на прибавку к зарплате для сотрудников спецслужб и потребовал от государства озвучить свою позицию по иску полицейских и сотрудников управления тюрем.

По подсчетам министерства финансов, предоставление надбавки обойдется государству в 7 млрд шекелей (более 1,9 млрд долларов) ретроактивной выплаты и 620 млн шекелей в год в дальнейшем, что приведет к необходимости полного пересмотра государственного бюджета, отмечал портал.

NEWSru.com