Охота за российским телевидением продолжается

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Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение заблокировать два сайта, транслирующих телевизионные каналы, в том числе и российские, сообщает пресс-служба регулятора.

В заключении комиссии говорится, что ресурсы Edem.tv и Internetine-tv.narod.ru распространяют телевизионные программы незаконно. Регулятор подчеркнул, что к нему не поступало сообщение, что сайты будут распространять нелицензированные телевизионные программы среди населения.

Вильнюсский административный суд разрешил комиссии выдать обязательные указания поставщикам сетевых услуг для ограничения возможности доступа к информации на сайтах, распространяющих телевизионные программы. Разрешение было получено 8 августа.

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению ограничила доступ к шести сайтам, транслирующим телевизионные программы, в том числе и российские.

Кроме того, регулятор на год приостановил вещание российского телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции. Причиной для остановки вещания стало обвинение в якобы разжигании войны, раздора и этнической ненависти.

Информация «ЛК»