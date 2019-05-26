Оздоровление нации или принуждение к следованию стандартам?

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Литва оказалась в числе лидеров стран ЕС по борьбе с вредными привычками населения. Так же строго на это смотрят в Эстонии и Финляндии, а самой либеральной в этом отношении оказалась Германия. Она единственная страна ЕС, где разрешены уличные плакаты с рекламой табачных изделий. Пошлины на спиртное здесь ниже, чем в большинстве стран, вяло идет борьба с большим количеством сахара в продуктах питания. Не менее либеральны к вредным привычкам населения оказались также чехи, словаки и австрийцы.

Лондонский институт экономических проблем уже в течение нескольких лет проводит специальные исследования, определяя, в каких государствах ЕС борются с курением, употреблением алкоголя, сладостями, фаст-фудом и другой вредной пищей.

Принуждение к здоровому образу жизни

В международном исследовании Nanny State Index, показывающем, на сколько правительство контролирует жизнь людей в сфере потребления напитков, продуктов питания и табака и торговли ими, Литва занимает второе место в ЕС по степени контроля, сообщает LRT.lt.

По данным Европейского центра информирования EPICENTER, по детальности контроля и регулирования со стороны власти в этих областях Литву опережает только Финляндия, а больше всего свободы — в Германии. В предыдущем рейтинге 2017 года, по сравнению с другими странами, контроль в Литве был намного ниже — на восьмом месте.

«Такие результаты огорчают, но не удивляют. Политики все чаще вмешиваются в личное пространство людей, регламентируя, где, как, что и когда взрослые граждане могут потреблять или покупать. Запретами не создашь здоровый образ жизни или культуру ответственного потребления. Мы достигли такого уровня абсурда, когда, например, не можешь взять начатую в кафе бутылку вина домой», — считает аналитик Литовского института свободного рынка Мартинас Тининис.

Между тем, эксперты отмечают, что здоровый образ жизни он на то и образ жизни, что это, к примеру, не краткосрочная диета, а полный пересмотр своих пищевых привычек. Если не нравится гречка, ешьте рис, не любите помидоры, покупайте перец – всегда есть альтернатива и выбор, не стоит зацикливаться на чем-то одном и тем более беспрекословно следовать советам диетологов. В конце концов, жизнь без удовольствия не жизнь, а постоянные ограничения и принуждения лишь приведут к неминуемому срыву. И тут универсальных рекомендаций быть не может — каждый выстраивает под себя подходящий образ и темп жизни.

Ущерб от злоупотребления алкоголем

Литва теряет более 320 миллионов евро в год из-за употребления жителями алкоголя, сообщает LRT. Ученые по специальной методике рассчитали ущерб здоровью и хозяйству. Было отмечено, что дети, родственники, работодатели и общество страдают из-за злоупотребляющих алкоголем.

Заместитель директора Центра зависимостей Аушра Ширвинскене отмечает, что алкоголизм является проблемой для разных слоев общества. «Если говорить о близких, это огромная проблема, потому что та помощь, которая должна быть оказана, недоступна. Может случиться так, что они переймут этот опыт, будут сравнивать себя с другими, будут чувствовать себя хуже, поэтому я бы, прежде всего, выделила эмоциональное состояние ребенка», — заявила Ширвинскене.

По оценкам ученых, в 2015-2016 годах злоупотребление спиртным привело не только к ущербу для здоровья, к инвалидности, смертности и медицинским расходам, но также к преступлениям, совершенным лицами в нетрезвом виде, тратам на охрану правопорядка и зарплаты соцработникам.

Алкоголики заболевают и умирают от цирроза печени и других болезней, непосредственно связанных со спиртным. В 2007 году из-за этих причин умерли 1700 человек. После введения ограничений на торговлю алкоголем и других запретов в 2015-2016 годах смертельные случаи сократились — всего за этот период умерли около 700 человек.

Наиболее часто это происходит из-за цирроза печени, случайного отравления алкоголем и алкогольной кардиомиопатии. При этом в Министерстве здравоохранения страны отмечают, что имеются данные и по смертям, которые были вызваны алкоголем хотя бы частично.

По оценкам ведомства, шесть лет назад, за год таких летальных исходов набиралось порядка 3200. Для Литвы, чье население составляет сейчас порядка 2 миллионов 850 тысяч человек, это серьезный показатель.

Кроме того, в стране проводились опросы, призванные выявить алкогольные пристрастия населения. Выяснилось, что горячительное во вредных для здоровья количествах употребляют 48% трудоспособных мужчин и 16% женщин.

«Цель всей политики по борьбе с алкоголем заключается в том, что она должна не только уменьшить вред для отдельного человека или хозяйства, но и снизить социальный вред», — считает глава департамента по контролю над алкоголем и табаком Гражина Белян. Также ученые подчеркивают, что польза от собранных акцизов меньше, чем ущерб, нанесенный потреблением алкоголя.

Ранее в Сейме отмечали, что в стране каждая десятая семья живет с человеком, имеющим проблемы с алкоголем. Родственники таких людей страдают от изоляции даже больше, чем сам пьющий. По данным исследования, более 50 процентов уголовных преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Около 11 процентов всех ДТП в Литве, где люди были ранены или убиты, также произошли по вине пьяных водителей.

В последнее время участились случаи обнаружения алкоголя в крови беременных женщин и детей. Спикер Сейма Викторас Пранцкетис отметил, что в стране может быть введен запрет на употребление алкоголя беременными.

В начале года отмечалось, что Литва является третьей страной в ЕС по тратам на алкоголь. В среднем в 2017 году траты на спиртное составили 1,6 процента от всех потребительских расходов в домохозяйствах.

По данным международных экспертов, торговля и потребление алкогольных напитков являются наиболее «регулируемыми» в Литве. Только в нашей стране полностью запрещена реклама, алкоголь разрешается покупать и потреблять лишь лицам старше 20 лет. С 2020 года будет запрещено торговать алкогольными напитками на пляжах, чего нет ни в одной другой стране.

«Важно обратить внимание на еще один важный аспект регулирования — акцизы. Если оценивать, сколько гражданин может купить за среднюю зарплату, то доступность в Литве намного ниже, чем в Западной Европе. Акцизы увеличивают стоимость товаров и побуждает людей отступать в тень, снижается покупательная способность тех, кто зарабатывает меньше всего. В целом, важно понимать, что все регулирования, упомянутые международными экспертами, имеют негативные последствия», — отмечает вице-президент Литовского института свободного рынка Эдита Маслаускайте.

Вместе с тем, в конце прошлого года Сейм Литвы принял Государственную программу по контролю и предотвращению употребления наркотиков, табака и алкоголя. Программа рассчитана на 2018-2028 годы и предполагает новый подход к ситуации: употребление психоактивных веществ признается проблемой обеспечения физического и психического здоровья гражданина, его социального благополучия. То есть признано, что усилия государства, самоуправлений, общественных организаций должны быть направлены на каждого конкретного члена общества, чтобы помочь ему избежать вреда от употребления вредных веществ. В документе говорится об образовательных мерах, а также предлагается указывать на бутылках с алкоголем причиняемый им вред.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ