Ожидать снижения цен на электроэнергию в Литве сложно, говорят эксперты

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После июльского повышения цен на электроэнергию снизиться этим ценам в Литве не позволит и начавшийся в четверг ремонт перемычки со Швецией NordBalt, однако компании по торговле электроэнергией не надеются, что и после ремонта в ближайшее время электроэнергия подешевеет до прошлогоднего уровня, пишет деловая газета Verslo zinios.

«В последнем квартале этого года и первом квартале будущего года цена на электроэнергию, как мы видим, точно будет выше, чем в такой же период год назад. Будет ли она ниже, чем сейчас (около 55 евро ща мегаватт-час) — мы на это не очень рассчитываем. Она останется примерно на таком же уровне, а если воды будет меньше и ремонты атомных станций затянутся, тогда цена может быть и намного выше», — сказала газете директор Департамента развития и поддержки бизнеса компании Energijos tiekimas Диана Казакевич.

По ее словам, не исключается, что цена на электроэнергию может подскочить до 70 евро за мегаватт-час.

Директор компании Elektrum Lietuva Мартинас Гига говорит, что хотя погода может измениться — может стать более прохладной и дождливой, — тем не менее «гидробаланс еще сильно отстает от многолетнего среднего показателя». Это, по его словам, означает, что дождливая погода должна сохраниться надолго, чтобы баланс в водных резервуарах гидроэлектростанций восстановился и мог создавать давление на цены на электроэнергию.

BNS напоминает, что перемычка NordBalt, через которую в Литве поступает более дешевое электричество, в четверг утром отключена на ремонт продолжительностью почти два с половиной месяца — до 28 октября. Ремонт перемычки необходим из-за частых неполадок на ней.

BNS