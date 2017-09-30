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П. Ауштрявичюс инициировал обращение ЕП к РФ по поводу освобождения режиссера К. Серебренникова

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 09 29, 18:00   |   Комментариев: 4

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс инициировал обращение Европарламента (ЕП) к руководству России с призывом освободить известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого российская правоохрана обвиняет в мошенничестве и присвоении государственных средств.

Сейчас режиссер находится под домашним арестом, ограничено его общение – он находится в своей квартире в Москве. По этой причине К. Серебренников не сможет приехать на следующей неделе в Вильнюс, где будет показа поставленный им спектакль рижского Латвийского национального театра по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса “Ближний город”.

“У нас уже есть несколько десятков подписей, акция продолжается. На следующей неделе у нас сессия в Страсбурге, и мы завершим сбор подписей – состоится акция, во время которой мы сфотографируемся с фотографиями Кирилла, приложим их и все это – собранные подписи и письмо – отправим в Москву. Мы требуем прекратить сфабрикованное, по нашему мнению, дело против независимого деятеля искусства, который вправе сказать кое-что резче, прямее. Мы считаем, что это не только не делает чести, это показывает истинное и неприятное лицо России в обществе”, – сказал журналистам П.Ауштрявичюс.

В письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому, выражается сожаление в связи с тем, что несмотря на сотрудничество со следствием, суд назначил К. Серебренникову домашний арест до 19 октября. Сейчас ему разрешено видеться только с самыми близкими людьми. Кроме того, режиссер должен носить ножной браслет, ему не разрешается пользоваться Интернетом. С учетом обвинения ему грозит до десяти лет тюрьмы.

“Мы все едины во мнении, что обвинения К. Серебренникову и суд над ним – это политически мотивированное действо с целью приглушить художника, точка зрения и творчество которого открыто критиковали большую часть того, что сейчас происходит в России”, – говорится в письме.

Друг режиссера – литовский драматург М. Ивашкявичюс говорит, что дело К. Серебренникова – политическое.

“Дело, наверное, направлено не только против него, а против всего сообщества деятелей искусств. По всей видимости, это одно из последних сообществ в России, которое еще как-то шевелится и пытается транслировать хотя бы минимальную свободу. Их пытаются заткнуть, – сказал М. Ивашкявичюс. – Здесь мы видим работу получивших в России власть силовых структур, в определенном смысле это их борьба с либеральной художественной общественностью”.

BNS

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SELECTORNEWS
Комментарии читателей (4)
  1. (78.158.2.140) Дак пишет:
    2017 09 30 at 18:24

    Мне кажется, что все, кто защищает Серебренникова, сами не честны на руку, привыкли к серой бухгалтерии. Не так, господин Ауштрявичюс?

  2. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 09 30 at 17:29

    Лучше бы Ауштрявичюс побеспокоился о своём соотечествинеке-Паксасе,снять несуществующие обвинения и признать импичмент неправоверным.Наказать инициаторов импичмента,а то проявляет заботу о российских жуликах.У себя дома не видно,видно,что сосед кривой.

  3. (176.59.45.95) Соломон пишет:
    2017 09 30 at 10:39

    Какое дело этим “культурным” литовским деятелям до России. Лучше бы спасали русский драмтеатр Литвы от разрушителя Вайткуса.

  4. (78.158.2.140) Дак пишет:
    2017 09 29 at 22:57

    Как старательно некоторые европейца защищают российских жуликов. Или режиссер и жульничество – две вещи не совместны?






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