П. Ауштрявичюс инициировал обращение ЕП к РФ по поводу освобождения режиссера К. Серебренникова

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс инициировал обращение Европарламента (ЕП) к руководству России с призывом освободить известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого российская правоохрана обвиняет в мошенничестве и присвоении государственных средств.
Сейчас режиссер находится под домашним арестом, ограничено его общение – он находится в своей квартире в Москве. По этой причине К. Серебренников не сможет приехать на следующей неделе в Вильнюс, где будет показа поставленный им спектакль рижского Латвийского национального театра по пьесе литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса “Ближний город”.
“У нас уже есть несколько десятков подписей, акция продолжается. На следующей неделе у нас сессия в Страсбурге, и мы завершим сбор подписей – состоится акция, во время которой мы сфотографируемся с фотографиями Кирилла, приложим их и все это – собранные подписи и письмо – отправим в Москву. Мы требуем прекратить сфабрикованное, по нашему мнению, дело против независимого деятеля искусства, который вправе сказать кое-что резче, прямее. Мы считаем, что это не только не делает чести, это показывает истинное и неприятное лицо России в обществе”, – сказал журналистам П.Ауштрявичюс.
В письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому, выражается сожаление в связи с тем, что несмотря на сотрудничество со следствием, суд назначил К. Серебренникову домашний арест до 19 октября. Сейчас ему разрешено видеться только с самыми близкими людьми. Кроме того, режиссер должен носить ножной браслет, ему не разрешается пользоваться Интернетом. С учетом обвинения ему грозит до десяти лет тюрьмы.
“Мы все едины во мнении, что обвинения К. Серебренникову и суд над ним – это политически мотивированное действо с целью приглушить художника, точка зрения и творчество которого открыто критиковали большую часть того, что сейчас происходит в России”, – говорится в письме.
Друг режиссера – литовский драматург М. Ивашкявичюс говорит, что дело К. Серебренникова – политическое.
“Дело, наверное, направлено не только против него, а против всего сообщества деятелей искусств. По всей видимости, это одно из последних сообществ в России, которое еще как-то шевелится и пытается транслировать хотя бы минимальную свободу. Их пытаются заткнуть, – сказал М. Ивашкявичюс. – Здесь мы видим работу получивших в России власть силовых структур, в определенном смысле это их борьба с либеральной художественной общественностью”.
Метки: Литва
Мне кажется, что все, кто защищает Серебренникова, сами не честны на руку, привыкли к серой бухгалтерии. Не так, господин Ауштрявичюс?
Лучше бы Ауштрявичюс побеспокоился о своём соотечествинеке-Паксасе,снять несуществующие обвинения и признать импичмент неправоверным.Наказать инициаторов импичмента,а то проявляет заботу о российских жуликах.У себя дома не видно,видно,что сосед кривой.
Какое дело этим “культурным” литовским деятелям до России. Лучше бы спасали русский драмтеатр Литвы от разрушителя Вайткуса.
Как старательно некоторые европейца защищают российских жуликов. Или режиссер и жульничество – две вещи не совместны?