  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.07.31 Текущий номер: N30 (1170) 27 июля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

П. Ауштрявичюс предлагает подумать о предоставлении гражданства Литвы М. Саакашвили

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 14:00   |   Комментариев: 8

Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Как пишет газета Lietuvos zinios, П. Ауштрявичюс предлагает это в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить М. Саакашвили украинского гражданства. По мнению П. Ауштрявчюса, М. Саакашлвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.

Бывший дипломат, консерватор Жигимантас Павилёнис тоже полагает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам М. Саакашвили.

М. Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году, когда П. Порошенко назначил его губернатором Одесской области.

Прокуроры Грузии предъявили М. Саакашвили и нескольким его ближайшим помощникам обвинения в злоупотреблениях властью во время событий 2007 года, когда были разогнаны антиправительственные демонстрации.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (8)
  1. (83.181.89.237) Солдат пишет:
    2017 07 30 at 12:20

    Надо спасать друга.

  2. (78.158.2.140) Дык пишет:
    2017 07 29 at 20:18

    Саакашвили в президенты Литвы! Должна же быть у нас сменяемость властей, о которой так любят рассуждать наши власти.

  3. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 07 28 at 20:03

    Йонас,это я помню,но он там надеялся на свою армию и словесной поддержки НАТО,а здесь непосредственно будет командовать НАТО и дадут ему ещё десяток галстуков.Правда тут и своих провокаторов хватает,они о последствиях не думают.

  4. (87.255.31.71) Йонас пишет:
    2017 07 28 at 19:54

    федот,Мишико на роль ястреба для заварушки с Россией никак не годится по причине своей физиологической трусости. Вспомните, как суматошно метался по улице грузинского городка, заслышав гул русского самолета. А затем в прямом эфире пожирал свой галстук без соли.В Литве он может только пополнить ряды дятлов в прямом и переносном понимании.

  5. (185.15.227.212) Читатель пишет:
    2017 07 28 at 15:59

    Чемодан-вокзал-сша
    В Грузии-то его тюрьма ждёт

  6. (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 07 28 at 14:41

    Ну он же вроде собрался в Украине в суд подать по этому поводу.

  7. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 07 28 at 14:39

    Литве не привыкать собирать весь мусор оттуда откуда его выбрасывают.Может он нужен Литве как опытный ястреб для заварушки с Россией?А то у наших задница чешется,хочется жареного петуха.

  8. (185.15.227.212) Читатель пишет:
    2017 07 28 at 14:21

    Лучше пускай Латвия ему паспорт негражданина выпишет.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿