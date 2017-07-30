Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Как пишет газета Lietuvos zinios, П. Ауштрявичюс предлагает это в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить М. Саакашвили украинского гражданства. По мнению П. Ауштрявчюса, М. Саакашлвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.
Бывший дипломат, консерватор Жигимантас Павилёнис тоже полагает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам М. Саакашвили.
М. Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году, когда П. Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
Прокуроры Грузии предъявили М. Саакашвили и нескольким его ближайшим помощникам обвинения в злоупотреблениях властью во время событий 2007 года, когда были разогнаны антиправительственные демонстрации.
Метки: Литва, Пятрас Ауштрявичюс
Надо спасать друга.
Саакашвили в президенты Литвы! Должна же быть у нас сменяемость властей, о которой так любят рассуждать наши власти.
Йонас,это я помню,но он там надеялся на свою армию и словесной поддержки НАТО,а здесь непосредственно будет командовать НАТО и дадут ему ещё десяток галстуков.Правда тут и своих провокаторов хватает,они о последствиях не думают.
федот,Мишико на роль ястреба для заварушки с Россией никак не годится по причине своей физиологической трусости. Вспомните, как суматошно метался по улице грузинского городка, заслышав гул русского самолета. А затем в прямом эфире пожирал свой галстук без соли.В Литве он может только пополнить ряды дятлов в прямом и переносном понимании.
Чемодан-вокзал-сша
В Грузии-то его тюрьма ждёт
Ну он же вроде собрался в Украине в суд подать по этому поводу.
Литве не привыкать собирать весь мусор оттуда откуда его выбрасывают.Может он нужен Литве как опытный ястреб для заварушки с Россией?А то у наших задница чешется,хочется жареного петуха.
Лучше пускай Латвия ему паспорт негражданина выпишет.