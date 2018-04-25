Пациент умер у больницы

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Каунасская полиция выясняет обстоятельства смерти 60-летнего мужчины, который после осмотра в Каунасской клинике ушел домой, но до дома не дошел, умер на территории больницы.

31 декабря, около 4 часов утра, из Каунасской клиники вышел мужчина 1958 г. р., однако домой он не вернулся. Тело пропавшего 2 января нашли на территории больницы. 60-летний мужчина обратился к врачам, поскольку жаловался на головокружение.

По сообщению медицинского учреждения, было проведено обследование: компьютерная томография, кардиограмма, анализ крови, рентген грудной клетки. Поскольку не установили опасную для жизни патологию, пациента, обратившегося в 0.16, в 3.54 отпустили домой. Мужчина был не один — он приехал в больницу с супругой.

Близкие Владимера Шейко вскоре после его исчезновения распространили просьбу о помощи, указав, во что он был одет и когда пропал. Полиция нашла тело, когда обыскивала территорию больницы вместе с охраной медучреждения. На теле следов насилия не обнаружено.

Министерство здравоохранения Литвы будет решать, начать ли расследование, только после того, как расследование завершит полиция. Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига не спешит менять порядок — сейчас сам пациент решает, остаться ему в больнице или ехать домой после оказания помощи, пишет lrt.lt.

Врачи утверждают, что иногда не удается объяснить пациенту последствий отказа от госпитализации. Дескать, насильно держать человека в больнице врачи не могут.

Впрочем, нередки случаи, когда медики стараются, чтобы не госпитализировать больного, назначают амбулаторное лечение, стараются, чтобы пациенты как можно быстрее покинули больницу.

Специальная комиссия Каунасской клиники и правоохрана выясняют, все ли сделали врачи, когда к ним обратился получивший травму 60-летний каунасец.

«Ситуации бывают разные, в некоторых случаях мог бы работать социальный работник, который помог бы пациенту вернуться домой, но это, наверное, актуальнее для небольших населенных пунктов, где нет такси. Я слышал об этой проблеме от жителей удаленных районов, мы говорим об этом с мэриями, чтобы они позаботились о социальном транспорте или социальном такси», – сказал Вярига.

В Вильнюсскую республиканскую университетскую больницу, в отделение скорой помощи ежедневно приезжает больше 300 пациентов. Около 80 человек привозит скорая помощь. По закону врачи насильно не могут держать человека в больнице, если он отказывается от дальнейшего лечения. Заместитель директора больницы сказал, что в первую очередь врач должен объяснить пациенту, какая опасность ему угрожает, если он откажется от лечения. Эта информация должна быть дана в понятной и доступной форме.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ