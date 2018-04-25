Пациенты не могут быть перерегистрированы к другим семейным врачам в принудительном порядке

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Министерство здравоохранения, реагируя на высказанные в публичном пространстве сожаления о перерегистрации пациентов к другим семейным врачам без согласия самих пациентов, информирует, что нет никаких новшеств или изменений, связанных с регистрацией пациентов к семейным врачам. Сейчас, как и до сих пор, пациенты могут свободно выбирать, у какого семейного врача они хотели бы лечиться, а поликлиника может перерегистрировать их к другим специалистам только с согласия и получения просьбы пациентов.

Принудительный способ выбора семейного врача не может применяться в поликлиниках. Согласно действующему в настоящее время порядку пациент имеет право выбрать врача, а порядок выбора врача устанавливает руководитель лечебного учреждения. Кроме того, регистрация пациентов к семейному врачу — это вопрос руководства лечебного учреждения. Поэтому в случае возникновения каких-либо недоразумений надо, прежде всего, обратиться в администрацию учреждения и попробовать решить все вопросы на месте.

По утверждению министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, нет никаких оснований для беспокойства. Можно только предположить, что, возможно, это реакция лечебных учреждений на вступающие в силу с 1 января будущего года поправки к закону, инициированные президентом страны Далей Грибаускайте, которые позволят сократить очереди в лечебных учреждениях.

«Можно думать, что некоторые лечебные учреждения готовятся к будущим новшествам и таким образом пытаются сбалансировать потоки пациентов, желая обеспечить, чтобы люди быстрее попали к семейным врачам. Однако это нельзя делать без ведома пациентов, этот вопрос должен быть согласован с ними. Долг руководителей лечебных учреждений — обеспечить надлежащую коммуникацию с пациентами, чтобы не доставлять им неудобств», — отмечает Вярига.

Кроме того, он напоминает, что, прислушавшись к недовольству медиков и пациентов, можно думать, что лечебные учреждения, может быть, еще не успели должным образом подготовиться к новшествам. Ведь год назад было принято решение отложить еще на один год вступление в силу этих поправок для того, чтобы лечебные учреждения могли к ним подготовиться. Это и было сделано, а сейчас срок уже заканчивается.

Планируется, что с 1 января также должна начать действовать обновленная система предварительной регистрации пациентов, которая позволит пациентам дистанционно резервировать время приема, получать сообщения и напоминания о намеченном посещении врача, аннулировать посещение, следить в Интернете за историей всех своих планируемых и имевших место посещений врача. Разумеется, пациенты могут и обычным способом зарегистрироваться к врачу в лечебном учреждении или по телефону, как сейчас чаще всего делается. Следовательно, в единой системе пациент увидит все возможные сроки приема во все больницы страны на 30 дней вперед. Система также напомнит пациенту о времени посещения врача, и если пациенты будут своевременно прибывать к врачам, то лечебные учреждения смогут обслуживать больше пациентов.

В соответствии с установленным в правовых актах порядком пациент должен попасть к семейному врачу в семидневный срок, к специалисту — в течение 30 дней, если нет объективных причин, в связи с которыми лечебное учреждение не может оказать необходимые услуги в установленные сроки. Иначе говоря, учреждение сможет направить пациента в другое лечебное учреждение к специалистам, у которых есть свободное время для приема.

Информация «ЛК», BNS