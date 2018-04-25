Пациенты отсудили у Grozio chirurgija тысячи евро компенсации неимущественного ущерба

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Пострадавшие пациенты отсудили у клиники эстетической хирургии Grozio chirurgija тысячи евро компенсации неимущественного ущерба, клиника обжаловала эти решения суда.

Как информировала BNS представитель Каунасского участкового суда Вайда Битауте, этот суд рассмотрел пять дел, в которых содержались просьбы присудить возмещение имущественного и неимущественного ущерба на разные суммы от клиники из-за подорванной репутации, раскрытия исключительно личных данных, перенесенных переживаний в связи с кражей личных данных пациентов.

В двух делах у Grozio chirurgija истцы отсудили по 1 тыс. евро неимущественного ущерба, еще в одном деле — 6 тыс. евро неимущественного ущерба.

В другом деле удалось отсудить 7 тыс. евро неимущественного ущерба и 1 тыс. евро имущественного ущерба.

Все эти решение суда были обжалованы, их рассматривает в апелляционном порядке Каунасский окружной суд.

Еще в одном деле также удалось отсудить 1 тыс. евро неимущественного ущерба и 300 евро имущественного ущерба. Это решение суда еще может быть обжаловано.

Каунасский окружной суд сейчас рассматривает резонансное дело о краже данных, в котором стоматолог Эугениюс Чуплявичюс, специалист по информационным технологиям, предприниматель Андрюс Мишкелявичюс и специалист по информационным технологиям Симанас Венчкаускас обвиняются в незаконном сборе информации о личной жизни человека, в раскрытии и использовании этой информации, а также в вымогательстве имущества.

В этом деле пострадавшими признаны почти сто человек, гражданский иск на сумму 150 тыс. евро подала и клиника Grozio chirurgija.

Согласно материалам дела, обвиняемые из баз данных клиники получили личные данные ее пациентов, и впоследствии вымогали имущество, угрожая предать эти данные огласке.

От клиники Grozio chirurgija требовали криптовалюту биткойн на сумму 500 тыс. евро, от клиентов клиники — от 50 до 800 евро.

Сумма претензий за причиненный нематериальный ущерб составляет 230 тыс. евро, нескольких тысяч евро достигает и материальный ущерб.

Часть пострадавших — иностранные граждане. Точная сумма денег, какую могли получить преступники, не известна, поскольку часть предполагаемых пострадавших в правоохранительные органы не обращалась.

Всего украдены данные более чем 22 тыс. клиентов клиники.

BNS