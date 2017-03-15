  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.15 Текущий номер: N10 (1150) 9 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Падение уровня занятости в Литве – одно из крупнейших в ЕС, сообщает Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 15, 17:00   |   Комментариев: 0

В четвертом квартале 2016 года, по сравнению с третьим кварталом, падение уровня занятости в Литве было одним из самых значительных среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.

За квартал уровень занятости населения в Литве снизился на 0,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС. Более значительным падение было только в Греции (0,9%) и Эстонии (1,5%).

В Латвии уровень занятости за квартал вырос на 0,6%.

За год – в четвертом квартале прошлого года, по сравнению с октябрем-декабрем 2015 года – количество работающих лиц в Литве увеличилось на 1,5%, а в Латвии и Эстонии снизилось соответственно на 0,9% и на 0,6%.

В целом в ЕС уровень занятости за квартал вырос на 0,2%, а за год на 1%.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿