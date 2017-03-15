Падение уровня занятости в Литве – одно из крупнейших в ЕС, сообщает Евростат

В четвертом квартале 2016 года, по сравнению с третьим кварталом, падение уровня занятости в Литве было одним из самых значительных среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.

За квартал уровень занятости населения в Литве снизился на 0,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС. Более значительным падение было только в Греции (0,9%) и Эстонии (1,5%).

В Латвии уровень занятости за квартал вырос на 0,6%.

За год – в четвертом квартале прошлого года, по сравнению с октябрем-декабрем 2015 года – количество работающих лиц в Литве увеличилось на 1,5%, а в Латвии и Эстонии снизилось соответственно на 0,9% и на 0,6%.

В целом в ЕС уровень занятости за квартал вырос на 0,2%, а за год на 1%.

BNS

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