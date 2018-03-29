Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай вернулась на родину впервые за шесть лет

Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай впервые вернулась на родину после произошедшего шесть лет назад нападения на нее членов радикального движения “Талибан”*. Об этом сообщил в четверг пакистанский телеканал Geo TV.

По данным телеканала, самолет авиакомпании Emirates Airlines, в котором летела Юсуфзай, приземлился в международном аэропорту Исламабада рано утром в четверг. Телеканал опубликовал фотографии, на которых Малала вместе со своими родителями сидит в одном из залов воздушной гавани. Под надежной охраной активистка была доставлена в местный отель.

Geo TV сообщает, что с правозащитницей собираются встретиться премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси, начальник штаба армии Камар Джавед Баджва, а также некоторые другие официальные лица. Как отмечает ТАСС, ожидается, что она пробудет в Пакистане четыре дня.

Малала Юсуфзай стала известной в 11 лет, когда начала вести блог в интернете, критикуя попытки талибов установить законы шариата в округе Сват ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. 9 октября 2012 года она подверглась нападению боевиков, возвращаясь домой с занятий. Вооруженные люди в масках остановили школьный автобус, один из них вошел внутрь и выстрелил в Малалу, ранив ее в голову и шею. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, а когда оно стабилизировалось, пакистанское правительство организовало перелет Юсуфзай в Великобританию.

Юсуфзай была выписана из больницы в январе 2013 года и после курса реабилитации вернулась к правозащитной деятельности. В октябре того же года в США вышла ее автобиография, созданная в соавторстве с британской журналисткой Кристиной Лам. Книга была переведена на несколько языков, в том числе на русский.

В 2014 году Малала Юсуфзай в возрасте 17 лет была удостоена Нобелевской премии. После этого она была зачислена в Оксфордский университет для обучения по программе “Философия, политика и экономика”. В апреле прошлого года Малала Юсуфзай стала самой молодой посланницей мира в истории ООН.

NEWSru.com

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