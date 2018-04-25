Палача «Исламского государства» задержали в Европе

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В Венгрии задержали сирийца, подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Мужчина проводил казни, сообщает пресс-служба венгерской Генпрокуратуры.

Задержанный мужчина являлся членом ИГ с 2016 года и принимал участие в массовой казни в сирийском городе Хомс. На его счету не менее 20 жертв.

Подозреваемый пытался въехать в Венгрию по поддельным документам, за что и был задержан в аэропорту Будапешта. Его собирались депортировать его в Грецию, где он проживал последнее время, однако спецслужбы сообщили о связях мужчины с террористами.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики «Исламского государства» примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии.