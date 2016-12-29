Паланга уже не надеется на новогодний наплыв гостей

Встреча Нового года на крупнейшем курорте Литвы, пожалуй, пройдёт более спокойно, чем обычно, так как наплыва гостей из крупных городов страны нынче не ожидается.

Как отмечает газета Lietuvos zinios, представители гостиничного сервиса Паланги убеждены, что такие тенденции обусловлены календарём – встреча Нового года совпадает с обычными выходными, дополнительных нерабочих дней не будет.

“В прошлом году люди уже в ноябре резервировали номера в гостиницах, а в межпраздничный период свободных мест почти не было. Новый год мы встречали в пятницу, так что имели ещё два выходных дня. В этом году в гостиницах ещё полно свободных мест, потому что ехать, к примеру, из Вильнюса, на наш курорт всего на одну ночь, пожалуй, не оплачивается”, – отметил изданию представитель Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги Дарюс Микловас.

Руководитель местной общественной организации по расселению Svetingas seimininkas Ирена Шванене утверждает, что в этом году ситуация плоха как никогда. “Предварительное бронирование есть, но намного меньше, чем прежде. Отчасти виноват и календарь”, – отметила она.

BNS

Метки: Литва, Паланга