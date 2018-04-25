Палестинцы вручили Литве ноту в связи с визитом премьера

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Палестинцы вручили Литве ноту по поводу посещения литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом Восточного Иерусалима вместе с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию во время визита в Израиль, сообщили дипломаты.

«Мы подтверждаем, что Литва получила ноту, но ее содержание не комментируем», – сказала BNS представитель министра иностранных дел по связям с общественностью Раса Якилайтене.

На странице посла Израиля в Литве Амира Маймона в социальной сети «Фейсбук» опубликована фотография, на которой он сопровождает С. Сквярнялиса во время визита к Стене плача в Восточном Иерусалиме.

Основная часть международной общественности считает Восточный Иерусалим территорией, оккупированной Израилем. Израиль считает, что город является неделимой столицей государства, палестинцы же видят в Восточном Иерусалиме столицу своего будущего государства.

На этой неделе, во время визита в Израиль, С. Сквярнялис не посетил Палестинскую автономию, хотя до сих пор главы государства обычно посещали Рамаллу.

Палестинский вице-министр: премьер Литвы нарушил международное право и практику ЕС

Заместитель министра иностранных дел Палестины Амаль Джаду заявила, что поведение литовского премьера Саулюса Сквярнялиса во время визита в Израиль нарушило практику международного права и Европейского Союза (ЕС).

«Это нарушает обычную практику ЕС, это нарушает международное право и это посылает очень негативный сигнал палестинцам», – заявила в телефонном интервью BNS вице-министр.

По словам дипломата, в рамках обычной дипломатической практики представителей ЕС в Восточном Иерусалиме сопровождают палестинские представители.

Она отметила, что Палестинская автономия хочет развивать более активные связи с Литвой и рассматривает возможность открытия посольства в Вильнюсе, однако это событие не способствует подобному развитию событий.

«Его (С. Свярнялиса) визит был односторонним, поскольку все лидеры посещают обе страны – и Палестину и Израиль. Ваш премьер не обращался к нам с тем, чтобы встретится с палестинскими должностными лицами, он прибыл только в Израиль», – сказала дипломат.

По словам А. Джаду подобной практики придерживаются и руководители других стран ЕС.

BNS