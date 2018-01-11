Памяти актрисы Татьяны Майоровой

30 декабря 2017 г. в Вильнюсе на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Татьяна Лонгиновна Майорова (родилась 27 марта 1941 г. в Часовом Яру, Донецкая обл. Украины). Основную часть своей творческой жизни актриса посвятила сцене Русского драматического театра Литвы (РДТЛ).

Т. Майорова в 1964 г. окончила Институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 гг. была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 гг. – Русского драматического театра Литвы.

Из четырех с лишним десятков ролей, ею сыгранных на сцене РДТЛ, особо яркими являются: Серафима в «Беге» Михаила Булгакова (1967, реж. Ефим Хигерович), Женя в сп. «Валентин и Валентина» Михаила Рощина (1971, реж. Роман Виктюк), Ирина в «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина (1973, реж. Р. Виктюк), Мария в сп. «Святая святых» Иона Друцэ (1976, реж. Иван Петров), Серафина в «Татуированной розе» Теннесси Уильямса (1978, реж. И. Петров), Искра в «Гнезде глухаря» Виктора Розова (1979, реж. И. Петров), Наташа Голубева в «Наедине со всеми» Александра Гельмана (1982, реж. Игорь Николаев), Одноглазая в «Году Быка» Казиса Саи (1984, реж. И. Петров, Владимир Туманов), Сара Бернар в «Смехе лангусты» Джона Мюрелла (1987, реж. Юрий Попов), Мери Кеван Тайрон в «Долгом путешествии в ночь» Юджина О’Нила (1988, реж. Ю. Попов) и др.

Также Т. Майоровой довелось играть и в кино. В фильме Литовской киностудии «Смилуйся над нами» (1978 г., реж. Альгирдас Араминас) она сыграла одну из главных ролей.

«В ролях Майоровой странно уживаются рядом благородство поэзии с грубостью прозы. Такова ее Серафина, героиня «Татуированной розы» Т. Уильямса. … Актриса чутко относится к стилю спектакля. С редко встречаемой легкостью, чувством формы и ритма она ведет сложную мелодию чувства с первых взволнованных аккордов к той последней высшей ноте, на которой заканчивается спектакль. … Одна из наиболее интересных ролей актрисы – молдавская крестьянка Мария, героиня в спектакле «Святая святых». Спектакль полон той поэтичности, которая в состоянии заурядную историю приподнять до символа. В образе сироты Марии, прозванной в деревне «святой», неразрывно переплетаются тяжелая крестьянская обыденность с благородством ее чистой души. … У ее Марии лицо мадонны, печальные глаза, нервно чувствительные руки и тяжелая крестьянская походка. … Аутентичность – закон жизни Майоровой на сцене, аутентичность, не имеющая ничего общего с натурализмом. Ее правда – всегда правда искусства. … У Майоровой изумительные глаза – глаза византийской мадонны…», – писала театральный критик Марина Бабянскене в «Културос барай» в 1983 г.

«…В этом и состоит чудо игры Татьяны Майоровой: она сразу, с ходу предлагает очень высокий уровень переживания и проживания своей роли, гораздо выше среднестатистической обиходной нормы, всегда с этого начинает – и выигрывает. А мы, зрители, попавшие однажды в энергетический очаг такой силы, всякий раз будем без оглядки лететь на этот «ясный огонь» … В сто сорок пятый раз сыграла Татьяна Майорова свою Серафину из «Татуированной розы» Т. Уильямса. В сто сорок пятый раз портниха из жалкого эмигрантского квартала пела гимн своему возлюбленному Розарио. О хлебе насущном можно забыть, но не о такой любви. Нет и не было, кажется, на земле ничего выше этого чувства. И только любопытные соседушки язвительно перешептываются … но недосягаема от них сейчас Серафина, защищенная от дурного слова и вознесенная над миром своею любовью… Актриса Татьяна Майорова никогда не объясняет своих героинь, она просто живет их жизнью, целиком отдавая себя образу. «Я никогда не знаю, что будет с моими женщинами там, за последним занавесом, – говорит она. – Я никогда не строю подобных предположений. Хорошо, если зритель пророчит им счастливую судьбу, но это уж его, зрителя, личное дело. Моя задача – прожить тот кусочек жизни, который определен драматургом». Ее сценический язык – это язык эмоций, чистых, сильных, подчас далеко превышающих, как уже говорилось, будничное экономное общение. Это под силу лишь немногим…» – писала театровед и журналист Татьяна Ясинская.

Инф. «ЛК»

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