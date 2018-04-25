Памятник патриарху

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В Вильнюс, на площадь перед Национальной филармонией Литвы вернут скульптуру патриарха литовского национального возрождения Йонаса Басанавичюса, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Скульптура 2,7 метра высотой выполнена из бронзы. Литейные работы длились около трех месяцев. На скульптуру было потрачено около ста тысяч евро.

«Это выглядит великолепно. Произведение выполнено в классических традициях, но с инновационными элементами, очевидно, созданными сегодня. Поздравляем автора Гядиминаса Пекураса», — написал в своем Facebook мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Йонас Басанавичюс — литовский историк, фольклорист, публицист, общественный деятель, патриарх литовского национального возрождения. Он был инициатором созыва и участником Вильнюсского сейма (4-5 декабря 1905 года). Его портрет был изображен на банкноте достоинством в 50 литов, а также на серебряной монете достоинством в пять литов, выпущенной в 1936 году.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt