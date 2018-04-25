Панявежский суд приступил к рассмотрению дела партии «Порядок и справедливость»

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Во вторник Панявежский окружной суд (ПОС) приступил к рассмотрению дела о политической коррупции партии «Порядок и справедливость (ПС)».

Защитники обвиняемых пытались отстранить от процесса судью Эвалдаса Ванагаса, вернуть прокурорам обвинительный акт на доработку, но все просьбы были отклонены как необоснованные.

В этом деле обвиняются партия ПС как юридическое лицо, бывший член партии, парламентарий Римас Антанас Ручис, предприниматели Роландас Скайсгирис, Пейсахас Качяргинскис, Гедрюс Ракаускас, Витаутас Банис и Юстинас Гарляускас. В деле упоминается и уже покойный бывший вице-министр внутренних дел Альгимантас Юоцявичюс — в его отношении расследование прекращено.

Партия обвиняется в получении в виде взяток или в результате незаконных хищений имущества более 350 тыс. евро, а предприниматели подозреваются в причастности к этим схемам. По данным правоохраны, эти деньги партия ПС потратила на обнародование информации о своей деятельности.

Правоохранители обвиняют предпринимателей в том, что за помощь партии они добивались ее влияния при проведении конкурсных закупок в МВД и Министерства экологии.

В 2013 – 2014 годах, когда предположительно были совершены эти преступления, эти министерства возглавляли делегированные ПС представители.

По словам прокуроров, ПС, в соответствии с обвинениями, грозит штраф в размере 1,9 млн евро, физическим лицам — до восьми лет лишения свободы.

Главный подозреваемый в деле, бывший ответственный секретарь ПС Р. А. Ручис и партия, которую он представлял, обвиняются в торговле влиянием, обманном ведении бухгалтерского учета, подделке документов, причастности к хищениям средств.

В соответствии с выявленной правоохраной схемой, счета партии оплачивал и таким образом был причастен к хищениям средств директор компании Pradas R и общественного учреждения Pradas media Ю. Гарляускас. У ПС с Pradas R был заключен договор об обнародовании информации.

«Есть подозрения, что в двух эпизодах через Р. А. Ручиса партия ПС получала взятки. При передаче взяток использовались не соответствующие действительности документы, разбазаривались средства при переводе их из одних предприятий в другие. Использовались средства предприятий, они переводились с применением обманного ведения бухгалтерского учета, разбазаривалось имущество предприятий», — сказал Р. Станкявичюс.

По данным дела, в обмен на переводимые средства предприятия добивались благоприятствования на конкурсных закупках, часть предприятий, например, представляемое П. Качяргинскасом предприятие NT Service побеждала на них.

Все обвиняемые сказали в суде, что понимают предъявленные им обвинения, но отрицали их.

BNS