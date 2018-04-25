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Сегодня, 17 декабря, Папа Римский Франциск отмечает день рождения. Римскому первосвященнику исполнилось в понедельник 82 года.

Первыми понтифика поздравили дети из благотворительного детского диспансера, открытого при содействии Ватикана более 90 лет назад. Дети пришли к Папе на аудиенцию накануне дня рождения и преподнесли ему большой именинный торт с надписью: «Поздравления Папе Франциску». Торт был украшен символами новогодних праздников — фигурками елок и снеговиков.

Ранее Франциск, поставивший во главу своего понтификата помощь и защиту обездоленных, приглашал к себе на завтрак в день рождения бродяг с площади Святого Петра.

Образ жизни папы Франциска

Избранный в 2013 году понтифик продолжает жить в ватиканской гостинице «Дом Святой Марфы», используя апартаменты в Апостольском дворце как рабочий кабинет. Переехав из Аргентины в Ватикан, Франциск не изменил многим привычкам «простого священника». Он ежедневно начинает свой день в 4:45 утра и, по его собственному признанию, часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — рассказал Франциск. Еще один секрет Папы — крепкий здоровый сон. Спит понтифик по шесть часов, но зато «как убитый».

Франциск нередко совершает поступки, которые не вписываются в традиционный протокол. По пятницам он наносит неожиданные визиты в больницы, благотворительные учреждения или в дома простых верующих. В Чистый четверг перед Пасхой Франциск омывает ноги заключенным в тюрьмах или мигрантам.

У Папы Франциска плотный график — программа зарубежных поездок в настоящий момент расписана до мая 2019 года и предполагает по одному визиту каждый месяц. В январе Франциск посетит Панаму, затем арабские страны — Объединенные Арабские Эмираты и Марокко — а также Болгарию и Македонию. Не исключено, что до конца следующего года понтифик поедет и в Японию.

Становление понтифика

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе в семье эмигрантов из Италии и являлся младшим из пяти детей. В 21 год он вступил в орден иезуитов. Несмотря на учебу в семинарии, молодой человек не сразу понял, что его призвание служба Богу. У него даже была девушка.

266-й Папа Римский, избранный 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI, уже вошел в историю как первый. Он первый понтифик-латиноамериканец («с конца света», по собственному определению), первый папа-иезуит, первый Франциск. Хорхе Марио Бергольо взял себе имя святого монаха-бессребреника, основателя ордена францисканцев (1182-1226). До него ни один из понтификов не выбирал себе такое имя.

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, встретившимся после раскола почти тысячу лет назад с патриархом Московским и всея Руси. Встреча состоялась в феврале 2016 года на Кубе. Он также первый Папа при живом почетном Папе Бенедикте XVI, который старше его почти на 10 лет.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ