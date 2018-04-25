Папа Римский Франциск создал сайт для молодежи «Кликни и молись»

🔊 Воспроизвести

Католическая церковь идет в ногу со временем и осваивает высокие технологии — Папа Римский Франциск представил общественности сайт «Кликни и молись» (Click to pray) и специальное мобильное приложение для максимально удобного взаимодействия с сервисом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт planet-today.ru, новый сервис, как сообщает агентство ANSA, ориентирован на молодежь, которая не мыслит своей жизни без смартфонов, планшетов, и других гаджетов. Теперь у соответствующей категории прихожан появился новый инструмент, помогающий молиться — мобильное приложение «Кликни, чтобы молиться», представленное понтификом лично.

Папа Римский, как уточняют СМИ, показал общественности технологию при помощи планшета в ходе традиционной воскресной проповеди.

«Призываю всех прихожан, и особенно молодых людей, установить приложение Click to pray на свои смартфоны и планшеты и получить новые преимущества. Вы сможете молиться вместе со мной за мир и благополучие», — заявил Франциск, отметив, что информационные технологии и соцсети являются удивительным по своим масштабам ресурсом, который не только предоставляет возможность общаться, но и позволяет делиться идеями и проектами.

Сервис clicktopray.org состоит из трех разделов — «Молись в интернете», «Молись с Папой» и «Молитва дня». Первый раздел позволяет людям обмениваться своими молитвами с другими пользователями. Ресурс доступен на нескольких языках — кроме английской, есть испанская, итальянская, французская, немецкая и португальская версии.

azertag.az