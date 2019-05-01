Папа Римский пожертвовал $500 тысяч мигрантам в Мексике

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Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике. Эти средства используют для жилья, продовольствия и других потребностей для мигрантов Центральной Америки.

Как сообщает CNN, средства будут распределены на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах.

«Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытым для них.

Около 75 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию», — говорится в заявлении Ватикана.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп пригрозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.

korrespondent.net