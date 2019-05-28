Папа Римский впервые назначил женщин на работу в постоянном секретариате Синода Католической церкви

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Папа Римский Франциск впервые назначил женщин консультантами постоянного секретариата синода, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Среди назначенных — три монахини, уже работающие в ватиканских структурах, а также преподающие в папских университетах, и одна светская представительница — доцент социологических наук римского университета «Рома тре».

Папа Франциск неоднократно отмечал важную роль женщин в жизни Римско-католической церкви и выступал за расширение их функций в церковных учреждениях. Однако речи о возведении женщин в сан священника не идет.

У Cинода католических епископов есть постоянный генеральный секретариат, который составляют генеральный секретарь и 15 участников совета.

Секретариат помогает в подготовке апостольского увещевания, которое Папа Римский издает на основе рекомендаций Cинода, а также готовит собрания этого органа.