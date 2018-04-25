Папа утвердил Михала Гедройца блаженным

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Живший в XV веке в Великом Княжестве Литовском мирянин Ордена белых Августинцев Михал Гедройц (лит. Миколас Гедрайтис) утвержден блаженным, сообщил портал Vatican News.

«Нам действительно остается лишь порадоваться новому блаженному, который показал, что служение Господу возможно в различных жизненных обстоятельствах», – цитируются в сообщение агентства новостей Ватикана слова Кайшядрского епископа Йонаса Иванаускаса.

Он отмечает, что это был человек, который нес в свое окружение дар глубокой веры и духовного опыта.

«Это был простой человек. Это свидетельство того, что нет ни простых, ни необычайных людей, а просто есть люди, которые любят Бога, любят ближнего, служат Церкви, следуя призванию, выполняют божью волю», – отметил Й. Иванаускас.

Михал Гедройц, прозванный Благословенным ввиду его благочестивого характера и аскетического образа жизни, родился в городке Гедрайчаяй (ныне Молетского района Литвы), около 1420 года, а скончался 4 мая 1485 года в Кракове.

В литовских и польских епархиях день литургического поминовения Михала Гедройца — день его смерти 4 мая. Современники считали его предсказателем и чудотворцем.

В 1544 году монах Иоанн Арундиненс составил Житие М. Гедройца с описанием совершенных им чудес (Vita beati Michaelis). Оно приобрело популярность на рубеже XVI-XVII вв.

До сих пор у Литвы было два праведника в статусе блаженных — Юргис Матулайтис (Георгий Матулевич, Ежи Матулевич) и Теофилюс Матулёнис.

BNS