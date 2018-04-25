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Папа утвердил Михала Гедройца блаженным

Живший в XV веке в Великом Княжестве Литовском мирянин Ордена белых Августинцев Михал Гедройц (лит. Миколас Гедрайтис) утвержден блаженным, сообщил портал Vatican News.

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«Нам действительно остается лишь порадоваться новому блаженному, который показал, что служение Господу возможно в различных жизненных обстоятельствах», –  цитируются в сообщение агентства новостей Ватикана слова Кайшядрского епископа Йонаса Иванаускаса.

Он отмечает, что это был человек, который нес в свое окружение дар глубокой веры и духовного опыта.

«Это был простой человек. Это свидетельство того, что нет ни простых, ни необычайных людей, а просто есть люди, которые любят Бога, любят ближнего, служат Церкви, следуя призванию, выполняют божью волю», – отметил Й. Иванаускас.

Михал Гедройц, прозванный Благословенным ввиду его благочестивого характера и аскетического образа жизни, родился в городке Гедрайчаяй (ныне Молетского района Литвы), около 1420 года, а скончался 4 мая 1485 года в Кракове.

В литовских и польских епархиях день литургического поминовения Михала Гедройца — день его смерти 4 мая. Современники считали его предсказателем и чудотворцем.

В 1544 году монах Иоанн Арундиненс составил Житие М. Гедройца с описанием совершенных им чудес (Vita beati Michaelis). Оно приобрело популярность на рубеже XVI-XVII вв.

До сих пор у Литвы было два праведника в статусе блаженных — Юргис Матулайтис (Георгий Матулевич, Ежи Матулевич) и Теофилюс Матулёнис.

BNS

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