Парадоксы рынка труда

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Рынок труда зачастую является самым точным детектором социального положения населения в той или иной стране. В Литве с этой точки зрения, складывается, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Количество безработных, регистрируемых на бирже труда, увеличивается, а работодатели жалуются, что не могут найти работников, ощущается дефицит рабочей силы. Казалось бы, своих безработных полно, а мы мигрантов нанимаем.

Безработица растет

По данным литовской Службы занятости, на 1 февраля в стране зарегистрировано 159, 6 тысяч безработных, что составляет 9,2 проц. от трудоспособного населения. Уровень безработицы растет. В январе в отделения Службы занятости обратилось на 5,1 проц. больше мужчин и на 1,5 проц. женщин, чем в предыдущем месяце.

На протяжении ряда лет наиболее высокий уровень безработицы фиксируется в Зарасайском, Лаздияйском и Игналинском муниципалитетах. Так, уровень безработицы в Зарасайском районе — 14,8 проц., в Игналинском самоуправлении – 14,6 проц., Лаздияйском — 15,5 проц. Высок уровень безработицы в Кялмеском районе и составляет 15,3 проц. от трудоспособного населения.

По мнению экспертов, это обусловлено тем, что районы находятся в замкнутом круге. Чаще всего доходы жителей низкие, а значит, у них нет возможности покупать определенные товары и услуги, поэтому условий для развития бизнеса там нет. Как вариант по решению проблемы — местным властям предлагается развивать общественный транспорт. Жители смогли бы найти работу в крупных городах, если будет возможность туда добраться.

В январе в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано 21 тыс. предложений по трудоустройству. В отделы обслуживания клиентов Службы занятости обратилось 26, 5 тысяч безработных.

Легко ли найти работу?

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу в стране сейчас очень трудно. В свою очередь работодатели утверждают, что подходящего работника найти сложно, но возможно. В январе компания по подбору кадров CV-Online поинтересовалась у ищущих работу, как они оценивают свои возможности трудоустройства, а у работодателей – как они оценивают возможности поиска подходящего кандидата.

11% участвовавших в опросе жителей, ищущих работу, считают, что найти работу сложно, почти невозможно. Большинство респондентов (40%) полагают, что найти работу довольно сложно, но возможно. 32% уверены, что это возможно, и только 15% видят много возможностей для трудоустройства. 2% респондентов оценивают свои возможности трудоустроиться очень хорошо и считают, что найти работу легко.

Наиболее позитивный настрой был у респондентов в возрасте от 19 до 35 лет из крупных городов Литвы, с высшим образованием и опытом работы в интересующих областях.

Между тем каждый второй работодатель отмечает, что найти подходящего сотрудника довольно сложно, но возможно. 40% считают, что возможно, и только 1% — что почти невозможно. Всего 6% предприятий, предлагающих работу, положительно оценивают свои возможности найти хорошего сотрудника. Ни одна из опрошенных компаний не считает, что найти подходящего сотрудника легко.

С самыми большими трудностями при поиске работы сталкиваются женщины старшего возраста, ищущие работу в областях с высокой конкуренцией: финансы, маркетинг, администрация. Еще одна большая группа, которой труднее найти работу: безработные молодые люди в возрасте до 25 лет, претендующие на должности среднего уровня, и еще одна группа – жители регионов.

При поиске новой или лучшей работы для кандидатов важнее всего привлекательная заработная плата (14%), хорошие условия труда — 12,5%, возможность заниматься интересной работой (12,3%), возможности совершенствования (10%), хороший коллектив (9,8%), социальные гарантии (9,5 %), возможности карьеры (9 %) и гибкий график работы (8%).

Работников просили назвать причины, по которым им сложно найти работу. Опрашиваемые чаще всего называли такие факторы, как нехватка опыта в определенной сфере (особенно при смене сферы деятельности); из-за возраста (старше 40 лет); в небольших городах и регионах не хватает рабочих мест (проблема сообщения); зарплата не отвечает ожиданиям кандидатов; незнание русского или английского языков; нехватка технических знаний. Люди упоминают высокие требования работодателей, затягивание процесса отбора, дискриминацию по половому признаку и из-за наличия детей (чаще всего упоминали женщины).

Работодатели обычно сталкиваются со следующими сложностями: компаниям сложно выделиться на фоне множества предложений (особенно небольшим в регионах); кандидатам не хватает опыта и компетентности; слишком высокие требования к зарплате; нехватка мотивации и желания работать.

По данным опроса, сотрудников сложнее всего найти небольшим фирмам, а также малоизвестным компаниям, предлагающим работу в технической или технологической сферах.

В опросе приняли участие 2770 респондентов.

Барометр возможности трудоустройства

Служба занятости Литвы подготовила барометр возможности трудоустройства, в котором учитываются 155 профессий. В нем не только указано, каких специалистов больше всего не хватает, но и выделена ситуация по конкретным регионам. В этом году рядом с профессией указана и зарплата. Однако надо иметь в виду, что дается средняя зарплата, а это значит, что в некоторых регионах на такую зарплату не стоит рассчитывать.

Служба занятости сообщает, что растет спрос на инженеров, специалистов в сфере информационных технологий. Из числа квалифицированных работников больше всего востребованы водители большегрузных и грузовых машин, мясники, наладчики и операторы станков по обработке металла, швеи, скорняки, строители, водители автобусов и троллейбусов, обивщики мебели.

Служба занятости также информирует, что на данный момент сложнее всего найти работу в администрировании и исполнительном секторе, в сфере учета и бухгалтерии, немного вакансий для биологов, ботаников и зоологов, операторов по сбору данных, графических дизайнеров, помощников юристов, секретарей, спортивных тренеров, инструкторов и судей, юристов, управляющих, переводчиков и языковедов, журналистов, охранников, флористов, парикмахеров, косметологов, водителей легковых авто, такси и фургонов.

Например, в Вильнюсе не хватает инженеров разных специализаций, работников сектора информационных технологий, учителей начальных классов, специалистов по уходу за больными.

Подготовлено литовскими СМИ